اجتماع سد النهضة بين مصر وإثيوبيا يوصي ببدء جولة مفاوضات لمدة أسبوع

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، عن انتهاء اجتماع وزراء المياه من مصر وإثيوبيا، والوفود الفنية والقانونية من الدولتين، والمراقبين والخبراء المعنين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي، في غياب ممثلي دولة السودان، حيث تم التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لأسبوع.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنعه في إطار مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) حول سد النهضة الإثيوبي، المنعقد برئاسة دولة جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الذى عُقد يوم 3 يناير 2021، بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي الذين يشاركون في المفاوضات، تم التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع، بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة دولة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.

وأوضحت الوزارة، أن إثيوبيا أرسلت دعوة لعقد الاجتماع اليوم 4 يناير 2021، حيث شارك في الاجتماع السادة وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين، والسادة المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، ولم تُشارك دولة السودان في الاجتماع، وعليه فقد تم نهو الاجتماع وتم الاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده يوم 10 يناير 2021، خاصة وأن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث، للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.