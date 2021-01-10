وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني العلاقات الثنائية
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أ ش أ
06:33 م | الأحد 10 يناير 2021
وزير الخارجية
عقد وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- «في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين.. وزير الخارجية سامح شكري يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية والدولية».