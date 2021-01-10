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محمود مسلم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني العلاقات الثنائية

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أ ش أ
06:33 م | الأحد 10 يناير 2021
وزير الخارجية

وزير الخارجية

عقد وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ⁧‫أيمن الصفدي الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.‬

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- «في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين.. وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية ⁧‫أيمن الصفدي‬⁩ للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية والدولية».

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