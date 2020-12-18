غدا.. وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيريه الأردني والفلسطيني

يعقد سامح شكري وزير الخارجية، غداً السبت، جلسة مباحثات مع نظيريه الأردني، أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، بقصر التحرير.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات، تطورات الأوضاع على الساحة العربية والقضية الفلسطينية، فيما يعقد الوزراء الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماعات.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أدانت في وقت سابق اليوم، إقرار الكنيست الإسرائيلي «البرلمان» بالقراءة التمهيدية قانون تسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، المقدم بشكل مشترك من قبل حزبي يمينة والليكود.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، من مخاطر إقرار هذا القانون خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية، مطالبة الأمم المتحدة وقادتها الأمميين عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق، وتدعوها لتحمل مسؤولياتها.

وأوضحت الوزراة الفلسطينية، أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى تغذية البؤر الاستيطانية العشوائية على امتداد الضفة الغربية المحتلة بما فيها الأغوار المحتلة، وتطويرها وصولا إلى منحها جميع الامتيازات ومساواة أوضاعها بأوضاع المستوطنات الأخرى.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن هذا القانون - في حال اقراره نهائيا - يمنح اليمين الاستيطاني الحاكم غطاء جديدا لتبييض عمليات سرقة الأرض الفلسطينية.

ميدانيا، أصيب عشرات الفلسطينين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وكالة «وفا» الفلسطينية.

وأصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه، خلال المواجهات التي اندلعت مع الاحتلال في قرية كفر مالك شرق رام الله.

وكان مستوطنون، هاجموا بالأسلحة والكلاب البوليسية، في وقت سابق، مسيرة سلمية منددة بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي منطقة راس التين التابعة لأراضي قرية كفر مالك.

وأطلق المستوطنون الرصاص الحيّ على مجموعة من المتظاهرين لدى اقترابهم من البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل أكثر من شهر، ثم هاجموهم بالكلاب البوليسة.