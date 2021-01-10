الخارجية تعلن فشل مفاوضات اليوم حول السد الإثيوبي

شارك سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع السداسي الذي عقد اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وأكدت مصر خلال الاجتماع، على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة، من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وذلك تنفيذاً لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية السد وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.

وأخفق الاجتماع، في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، وذلك تأكيدا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية، وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل السد، خاصةً أن خبراء الاتحاد الأفريقي، ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.

من جانبها، أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن أسفها لعدم تحقيق الاختراق المأمول في المفاوضات، وذكرت أنها سوف ترفع تقريراً إلى الرئيس «سيريل رامافوزا» رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، حول ما شهدته المباحثات ونتائجها، وذلك للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة.