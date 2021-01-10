إصابة 3 أشخاص وتعطل المرور إثر انقلاب سيارة بطريق «بنها - المنصورة»

شهد طريق بنها المنصورة شللا مروريا بسبب حادث انقلاب سيارة محملة بكميات من الطماطم، أمام قرية كفر عامر رضوان، التابعة لمدينة كفر شكر، مما تسبب في إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوجود شلل مروري أمام قرية كفر عامر رضوان بكفر شكر، ووجود مصابين وتوقف حركة السيارات لمسافة 5 كيلو مترات.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية، حيث تبين انقلاب سيارة محملة بكميات طماطم رقم «ر . ع . ل 2367» في نهر الطريق، ودفعت أجهزة مجلس مدينة كفر شكر بمعداتها لإخلاء السيارة من نهر الطريق لتسيير الحركة المرورية وعدم تعطل مصالح المواطنين وأصحاب السيارات، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق، لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرين، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بنزلة كوبري قليوب تجاه القاهرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص نزلة كوبرى قليوب اتجاه القاهرة.

أسفر الحادث عن مصرع أحمد إسماعيل، 27 عامًا، ومحمود أحمد 57 عامًا، وإصابة السيد يوسف 46 عامًا، مصاب باشتباه بكسر في الحوض والعمود الفقري، وعطية محمد، 46 عامًا، وأحمد عبد الدايم، 45 عامًا، مصاب بكسر بالساق اليمني.

فيما شهد طريق خط 13 «بنها – بلتان» بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة سوزوكي، أسفر عنه إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ، مدير إدارة مرور القليوبية، يفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق خط 13 «بنها- بلتان».

وأخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم جميعًا لمستشفى بنها الجامعى، وتولت النيابة التحقيق.