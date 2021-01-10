الشكاوى الحكومية: ننسق بين كافة الجهات لحل مشكلات المواطنين

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن التقرير الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء باستعراضه لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في عام 2020 حمل عدد الشكاوى التي تلقتها المنظومة من المواطنين بشكل شهري.

64 ألف شكوى في شهر يناير فقط

وأضاف «الرفاعي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه في شهر يناير عام 2020 وحده وصل عدد الشكاوى لـ64 ألف شكوى، ومع زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا زادت أعداد الشكاوى، وكانت المنظومة على استعداد في مواجهة تلك الشكاوى الخاصة بالمواطنين والتنسيق مع كل المنظمات والوزارات.

المنظومة يحق لها التنسيق بين كافة الجهات لحل المشكلات

وأوضح أن المنظومة يحق لها التنسيق بين كافة الجهات لحل المشكلات الخاصة بالمواطنين والتعامل معها، بخلاف التجاوب الإلكتروني على أكثر من مستوى، وكل الجهات يتم فيها تداول الشكاوى من خلال منظومة إلكترونية، كما تعمل المنظومة وفق نظام متعدد المستويات، وهناك تعليمات واضحة من رئاسة الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للتعامل مع شكاوى المواطنين بسرعة وكفاءة.

يتم متابعة المشكلات القادمة من المواطنين في مختلف الوزارات

وأكد أنه يتم متابعة المشكلات القادمة من المواطنين في مختلف الوزارات وعدم الوقوف على تلقي الشكاوي، ولكن رصد تلك الشكاوى وما تم حله منها حتى يتم حل المشكلات العالقة ما بين الجهات الحكومية والمواطنين، والقطاع الأكبر الذي تم التعامل معه من المنظومة كان قطاع القوى العاملة وتشغيل الأيدي العاملة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الدوريات المختلفة التي يتم بها رصد المشكلات ورفعها لمجلس الوزراء، وحتى إعداد التقرير تم حل 87% من الشكاوى الواردة للمنظومة، وهناك قواعد تنظم الحصول على الخدمات والحقوق المختلفة: «لازم بنرد على المواطن في شكواه، ونكون مع المشكلات لحين حلها بنسبة 100%، ونجحنا في إتاحة المنظومة للمواطنين، والبعد الآخر هو الفاعلية الخاصة بالمبادرة».