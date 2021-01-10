خبير تكنولوجي: «فيس بوك» يحاول السيطرة على سوق تكنولوجيا المعلومات

قال المهندس أحمد صبري، الخبير التكنولوجي، رئيس شعبة الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن سبب التغيير المفاجئ لتطبيق التراسلات الفورية «واتساب» هو الهجوم المستمر على موقع «فيس بوك» لأنه يشتري عددا من التطبيقات من أجل السيطرة على سوق المعلومات من خلال احتكار المعلومات خشية الملاحقة القضائية، وفقا لقانون منع الاحتكار الذي تقره الولايات المتحدة الأمريكية.

زوكبيرج يهدف إلى الربح وعلى المتضرر ترك التطبيق

وأضاف رئيس شعبة الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، في مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc» أن مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الأبرز «فيس بوك» مارك زوكيبرج قال كثيرًا إن شركته شركة خاصة تهدف إلى الربح، لهذا يقوم بشراء تطبيقات عديدة من أجل فرض سيطرته على سوق التكنولوجيا مثل تطبيق الصور الشهير «إنستجرام» وتطبيق المراسلات الفورية الشهير «واتس آب» الأكثر استخداما بجانب برنامج المراسلات «ماسنجر»، مبينا أن الشخص لديه الحرية المطلقة في استخدام التطبيق بشروط أصحاب التطبيق أو تركه من الأساس.

الصينيون قادمون والاتحاد الأوروبي يخسر معركة الخصوصية

وتابع أن الاقتصاد يتحرك وفقا لشركات كبيرة تحدد قواعد الخصوصية الخاصة بها وقواعد الخصوصية مختلفة من دولة إلى أخرى، ومقابل الحصول على الخدمة المجانية يتم حفظ المعلومات، فشركة «فيس بوك» عائداتها تفوق 130 مليار دولار أغلبها يأتي من عوائد المستخدمين من خلال بيع هذه المعلومات متابعا: «الصينينون قادمون فهم لديهم تطبيقات مثل برنامج ويتشات وهو شبيه لبرنامج واتس آب ولكن على الطريقة الأوروبية وتطبيق المقاطع الغنائية القصيرة تيك توكو وكل هذه التطبيقات أكبر من القوانين الخاصة بالدول الوطينة فالاتحاد الأوروبي منذ خمس سنوات يحارب كسر خصوصية التطبيقات ولكن لم يربح الأمر حتى الآن ».