«الرمحي» يحذر من «هاكرز» يستهدف حسابات الصحفيين بـ«فيسبوك وواتساب»

حذر حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، من هجمة إلكترونية شرسة خلال الآونة الأخيرة، تستهدف اختراق حسابات الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي وأرقام الهواتف الخاصة بهم، كاشفا عن أنه أجرى حوارا مع أحد «الهاكرز» الذين يستهدفون السيطرة على الحسابات.

استيلاء على الأرقام

وأشار الرمحي، في رسالة له لأعضاء الجمعية العمومية، قائلا «زملائي الصحفيين الشرفاء، هذه الأيام هناك هجمة شرسة من (الهاكرز) على تليفونات الصحفيين والمشاهير للاستيلاء على أرقامهم، ومن ثم الاستيلاء على حسابات الفيسبوك والواتساب وأي حساب مرتبط برقم موبايلك.

وتابع، «رجاء وتحذير إياك تستجيب لأي رسالة أو لينك مجهول، خاصة الرسالة التي تطلب منك كود الواتساب لأن الكود هو السلاح الوحيد الذي يمكن الهاكرز من الاستيلاء على تليفونك وكل حساباتك وابتزازك».

وأكد الرمحي أنه تعرض لهجمة شرسة من هذا النوع «ولكن الله نجاني منهم بعد أن كشفتهم وواجهت الهاكرز بنفسي في حوار مطول، واليكم نص الحوار الذي دار بيني وبين الهاكرز حتى لا تقعوا في هذه الكارثة» بحسب تعبيره.

وفيما يلي صورة من الحوار الذي دار بين عضو مجلس نقابة الصحفيين والهاكر بحسب الرمحي:

500 جنيه رصيد

وفي وقت سابق تعرض نحو 4 صحفيين للسيطرة على حساباتهم الخاصة بتطبيق «واتساب» وإرسال رسالة للأسماء المقيدة في جهات الاتصال تطلب أموالا في صورة رصيد بقيمة 500 جنيها، بدعوى أن صاحب الرقم يحتاجها.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة، أحد الذين تم اختراق حسابهم، إنه تلقى رسالة من شركة واتساب من رقم خارج مصر، تطلب كود للتأكد من الرقم، وبعد إرسال الكود تتم السيطرة على الحساب.

وتابع عبد الحفيظ في تصريح لـ«الوطن» قائلا، «تواصلت مع شركة واتساب لغلق الحساب، خاصة وأن الهاكر أرسل خلال ساعة 10 آلاف رسالة للأرقام التي في جهة الاتصال وتستخدم واتساب، وقد تم وقف الحساب في غضون نصف ساعة إلى ساعة، من قبل شركة واتساب.

وأشار عبد الحفيظ، إلى أن عدد الضحايا الذين عرفهم وأرسلوا الـ500 جنيه رصيد 8 زملاء «وقعوا ضحية نصب، من ضمنهم موظف في نقابة الصحفيين توجه لعمل محضر الاتصالات، وقال إن الإجراءات طويلة، وقال مطلوب نعمل محضر في شرطة مباحث الإنترنت في أكاديمية الشرطة ثم النيابة، واستطعت الحصول على بيانات صاحبة الرقم» بحسب تعبيره، مؤكدا أننا أمام عصابة تستهدف النصب على المواطنين.