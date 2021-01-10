والد طفل بني سويف المصاب بمرض نادر: المحافظ وعدني بعلاج ابني

قال عماد موسى، والد الطفل «أيمن» المصاب بمرض نادر يسبب خلل بالجهاز المناعى ويحتاج إلى علاج خارج التأمين الصحب، إن محافظة بنى سويف تواصلت معه بخصوص حالة نجله بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والدخول في مداخلات تليفزيونية، كما أنه قابل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ووجد هناك حفاوة، «شوفت حفاوة بيا مفيش بعد كدة، المقابله كانت الساعة 11».

المحافظ طمأني على حالة الطفل ووعدني بتوفير العلاج اللازم

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن وكيل وزارة الصحة اتصل بالمحافظ أمامه وجعله يتواصل من خلال هاتفه به، «المحافظ قالي متقلقش، وقالي اطمئن، أنا هجيبلك علاج أبنك، وهنعملك طلب ونقدمه لوزيرة الصحة هالة زايد».

محافظ بنى سويف وعدني باستيراد دواء نجلي من الخارج

وأشار والد الطفل «أيمن» المصاب بمرض نادر، إلى أن محافظ بنى سويف قال له «إحنا هنحاول نستورد ليك العلاج من الخارج»، معربًا عن سعادته باهتمام المسؤولين عن حاله نجله الصحية: «أنا شاكر جدًا، هما مهتمين جدًا وربنا كريم، ووكيل وزارة الصحة طمني وقالي هنوفر ليك العلاج ومتقلقش».

مصر بخير بأهلها وناسها ورئيسها

وتابع: «برضو أنا بوجه صوتي للأب الحنون رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حالة ابني أنا مش مرتاح لها، حتى لو يسفروه بره، ده طفل ويتألم وإحنا متألمين لألمه، أنا عارف إن الرئيس مش هيسبنا، الناس مقصروش، تليفوني مش بيبطل اتصالات، مصر بخير بأهلها وناسها ورئيسها».