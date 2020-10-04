أزمات تلاحق بسمة وهبة.. "مرض نادر وغرق في بحر"

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة مؤخرا، إلى وعكة صحية شديدة، افقدتها وزنها بصورة ملحوظة، حيث أصُيبت بمرض نادر أثر عليها، ما أدى إلى سفرها للعلاج خارج مصر، خاصة بعد العديد من الانتقادات التي وجهت لها من البعض، بسبب ذهابها للعلاج بالخارج، وليس بموطنها مصر.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لأزمة صحية، حيث سبق وتعرضت لحادث برفقة الفنانة أصالة في بحر العلمين الجديدة، نتج عنه فقدان وعيها لعدة دقائق، قائلة: "حظ أصالة إننا كنا متفقين نقضي يوم مع بعض، وحصل بالفعل، وسألتها شوفتي مدينة العلمين الجديدة؟ وقعدت أحكيلها على اللي شوفته في المدينة، وعجبها اللي سمعته مني، وتحمست إني أفرجها عليها ونضرب عصفورين بحجر، نتفسح ونركب مركب، وعلى فكرة أصالة هي اللي كانت سايقة المركب، وهي شاطرة جدا في سواقة جيب سكي وكل الألعاب المائية".

وأضافت "وهبة"، خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "on"، "انبهرت أصالة اتحمست وقررنا نروح نتفرج بعد ما خلصنا المركب من قريب، وحصلت الحادثة اللي نجينا منها من الموت بفضل الله، ثم بفضل البحار الشهم علي، وبشكر بردو مركب كان فيها أولاد شباب وبنات أنقذوني، شالوني وفوقوني وحطوني عندهم في المركب وكانوا سبب إني أفضل لسة عايشة، لأني تغيبت عن الوعي، وأشكر الفنانة ريهام حجاج، لأن بنتها كانت من الأولاد اللي أنقذوني".

وتابعت: "الحمد لله قدر ولطف إن الحادثة جت على قد كدة، وبعد ما الأولاد فوقوني ورجعوني البيت أنا وأصالة، فلقيت أصالة بتديني الموبايل بتاعي وقالتلي إن الفيديو كان مفتوح، هيبقى فيلم سينمائي لو كان فضل يتصور، أنا مكنتش أعرف أن موبايلي ضد المياه، وابن أصالة الصغير شافه قالي دة ووتر بروف، ففتحت الفيديو ومصدفتش إن القدر ممكن يكون بالطريقة دي إني بوثق الحادثة بتاعتنا".

وتفاعل عدد من الإعلاميين مع مرض بسمة وهبة الأخير، متمنين لها الشفاء العاجل، خاصة أنها سافرت للخارج، لتخضع لجلسات العلاج، لأن حالتها لا تتواجد مثلها في مصر بشكل كبير، كما خضعت لعملية بسيطة من أجل أخذ العينة، حتى يفحصها الأطباء، مطالبة الجميع بالدعاء لها بالسلامة والشفاء.