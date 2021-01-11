طفل فيلم «أفواه وأرانب» يتعرض لوعكة صحية

تعرض الفنان محمد عبدالواحد، صاحب شخصية «علي» في فيلم «أفواه وأرانب» للفنانة فاتن حمامة، لوعكة صحية شديدة خلال الساعات القليلة الماضية، كاد أن يفقد فيها حياته، بعدما توقفت عضلة القلب لدقائق.

وكتب محمد عبدالواحد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد والشكر لله الذى أحيانا بعد موتنا.. بقالى فترة حاسس بتعب فى عضلة القلب.. كشفت وكان النهارده ميعاد رسم قلب بالمجهود وأشعة مسح ذرى.. دخلت الكشف وقعدت على كرسى وبدأوا فى تركيب الكانيولا وفجأة يحصلى هبوط وحالة إغماء».

وتابع: «يتوقف القلب عن النبض فوقت على وجودى على الأرض وحواليا كونسلتو من الدكاترة اللى بفضلهم بعد ربنا رجعونى تانى للحياة.. بشكرهم وبحمد ربنا إنى لسه هعيش شوية كمان وبعتذر لأى حد كنت مقصر معاه الفترة دى».

فيلم «أفواه وأرانب» تدور أحداثه حول إقامة نعمة مع شقيقتها الكبرى وأسرتها المكونة من زوجها عبدالمجيد وأولادهم التسعة، ونتيجة لظروفهم المعيشية الصعبة يقبل عبدالمجيد زواج نعمة من المعلم البطاوي، لترفض نعمة وتهرب إلى المنصورة، وفي تلك الأثناء يعقد البطاوي الزواج بها بأوراق مزورة قدمها عبدالمجيد، لتتصاعد الأحداث.

الفيلم من بطولة فاتن حمامة، ومحمود ياسين، وفريد شوقي، وماجدة الخطيب، ورجاء حسين، وأبو بكر عزت، وحسن مصطفى، وعلي الشريف، وهو من تأليف سمير عبد العظيم وإخراج هنري بركات.

محمد عبد الواحد، اقتحم مجال إعداد برامج الأطفال، كما عمل مساعد مخرج، قبل أن يتجه إلى عالم التأليف والإخراج، كما كون فرقة مسرحية، ودرس فى أكاديمية الفنون وحصل على دبلومة فى النقد الفنى.

يمارس محمد عبد الواحد، هوايته فى التأليف، حيث قام بتأليف مسرحية "ماحدش يقدر علينا" وقام ببطولتها صديقه الفنان محسن محيى الدين.