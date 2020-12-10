تامر حبيب: لو هدي حد جايزة فاتن حمامة السنة الجاية تبقى روبي

قال الكاتب تامر حبيب، إنه استمتع بشكل كبير بعد مشاهدة أغلب الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثانية والأربعين وسعيد بتكريم الكاتب وحيد حامد ويرى أن فيلم "عاش ياكابتن" أحد الأفلام العظيمة ويجب أن يتم السماح بنزوله للعرض التجاري في دور السينما لأنه يحرك المشاعر.

وأضاف "حبيب" خلال استضافته في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية “dmc” أن فيلم "غزة مونمور" أيضا آثار إعجابه وتابع "فيلم "ليبمو" اللي عامله أمير المصري رافع راسنا".

وواصل: "يوم ندوة الكاتب وحيد حامد من كتر الطاقة الإيجابية فضلت لغاية بليل عندي الطاقة ربنا يرزق الناس بالحب زي ما الناس بتحب وحيد حامد، أستاذ وحيد أبويا الروحي وانا من جمهوره وهو حالة خاصة عندي، وتكريمه هو ومنى زكي كأني أنا اللي اتكرمت، مني زكي دي أختي وهي كانت ذكية ودمها خفيفة في ندوتها ولو هكرم حد السنة الجاية واديله جايزة فاتن حمامة هديها لروبي".

من جانبها قالت الفنانة جومانا مراد، إن التنظيم المهرجان كان رائعا وتم اتخاذ التدابير الاحترازية ليكون المهرجان ناجحا كل جميع المستويات والتكريمات هذا العام كانت جميلة ومن بينها تكريم الفنانة ومنى زكي والكاتب وحيد حامد.

وواصلت الناس "أنا بحب أفلام كباريه والحفلة والفرح وأعتقد إنهم معلمين عند الناس لو اخترت عمل للمشاركة في المهرجان هيبقى حاجة منهم".

وتختم اليوم الخميس الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي والذي كرم في دورته الحالية الفنان الراحل محمود ياسين الذي توفى منذ أسابيع قليلة بعد إصابته بأمراض الشيخوخة.

وتأسس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم عام 1976 ويعد أول مهرجان سينمائي دولي عُقِدَ في العالم العربي بعد 3 سنوات من انتهاء حرب أكتوبر المجيدة وكانت يترأسه الناقد الفني كمال الملاخ لمدة 7 سنوات ثم سعد الدين وهبه ثم الفنان حسين فهمي ثم شريف الشوباشي ثم الفنان عزت أبو عوف ثم الفنان عمر الشريف.