إلهام شاهين: وحيد حامد قالي أوعي يضحكوا عليكي ويقولولك أنك فاتن حمامة

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تعتبر نفسها واحدة من تلاميذ الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد، إذ تعرفت عليه منذ أن كانت طالبة في معهد الفنون المسرحية، إذ شاركت في فيلمه «البرئ» مع المخرج عاطف الطيب والفنانين الراحلين أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز، عندما كانت في الصف الثاني، مشيرة إلى أنه من أهم علامات السينما المصرية وكانت تشعر وقتها بفرحة عارمة، إذ كان ثالث فيلم تشارك فيه بعد «أمهات في المنفى» و«العار».

وأضافت شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر شاشة «صدى البلد»، «كنت سعيدة بالمشاركة مع عمالقة في فيلم البرئ، وكان رائعًا، ومنذ هذا الوقت لم أنقطع عنه كصديقة وتلميذة، وكنت دائمًا ما أحب التحاور معه، وكان أي مكان يجلس به يكون مليئًا بالنقاد والفنانين، وكنت أتعلم منه كثيرًا».

أول من آمن بيَا إني أبقى بطلة في السينما

وتابعت، «كان دايما يقول لي يا لمضة، لأنني أحب خوض النقاشات والكلام حول التفاصيل، كما كانت له مواقف رائعة كثيرة معي، فقد كانت أول بطولة في حياتي معه بفيلم الهلفوت، وأول من آمن بيَا إني أبقى بطلة في السينما كان وحيد حامد وشاركت مع عادل إمام في هذا الفيلم وعُرض في دور السينما لمدة عام».

وأردف، «من أول ما اشتغلت معه قال لي إوعي يضحكوا عليكِ ويقولوا إنك فاتن حمامة فتحاولي تقلديها وتمشي في خطها وأدوارها، لو معملتيش لنفسك شخصية هتضيعي، لازم يبقى ليكِ شخصية، أنا مش شايفك فاتن حمامة، وكان بيديني قوة غريبة».

وأكدت، أنه كان يدعمها في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما شن أفرادها حربًا معنوية عليها وسبوها بأفظع الألفاظ، «قالي ميهمكيش ودافعي عن رأيك وحقك واوعي تسكتي ولا تسمعي كلام الناس اللي بيقولوا لك اسكتي عشان الموضوع يهدى، اقفي وواجهي انتي مفيش على راسك بطحة، وكنت بستمد قوتي منه وأفكاره وأسلوبه، انا كنت تلميذة نجيبة جدًا له».

وأشارت، إلى أنها شعرت بأن وحيد حامد كان يودع الجميع في تكريمه الأخير بمهرجان القاهرة، وبالفعل كان آخر مرة أراها فيها بالندوة، «وقف معايا أنا وليلى علوي وقعد يقول لنا خدوا بالكم من نفسكم وكررها، وبعد ما مشي سألتها ليه أنا حاسة إنه بيودعنا، لأنهم منعوا زيارته في المستشفى وبعت لمروان إني نفسه أشوفه في أي وقت يسمحوا به».