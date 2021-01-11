بعد إشادة أنغام بها.. من هي الفنانة تقلا شمعون؟

وجهت الفنانة أنغام رسالة شكر واحترام للفنانة اللبنانية تقلا شمعون عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتبت عليها «أنا معجبة جدا بهذه السيدة الممثلة الكبيرة تقلا شمعون يا ريت حد يبلغها حبي وتقديري».

تقلا شمعون ممثلة لبنانية تبلغ من العمر 55 عاما، وحاصلة على دبلوم دراسات عليا فى الإخراج والتمثيل، وانطلاقتها كانت عام 1992 من خلال السينما بفيلم «ناجي العلي»، أثبتت نجاحاً لافتاً خصوصاً في دور «الأم»، شاركت في العديد من المسلسلات اللبنانية والعربية المشتركة إضافة لتدريسها مادة التمثيل في أكاديمية التمثيل التي تملكها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة تقلا شمعون كان مشاركتها في مسلسل «عروس بيروت» وهو مسلسل درامي رومانسي لبناني، تم إنتاجه في لبنان وتركيا، من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص، جو طراد، مرام علي، جاد أبو علي، فارس ياغي، رانيا سلوان، ميا سعيد ومجموعة أخرى من الفنانين.

يذكر أن أنغام طرحت مؤخرا ألبوم «مزح» هو خليجي الشكل وسعودي الهوية، ومن إنتاج وتوزيع شركة روتانا، ويمتاز بزخم كبير وحشد لأفضل الشعراء والملحنين مثل: سهم، وصادق الشاعر.

ويقدم الأمير بدر بن عبدالمحسن، أغنية "مزح"، من ألحان صادق الشاعر. فيما قدّم الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، 5 أغنيات وهي: "أناني"، "طاولة" من ألحان صادق الشاعر، و"ثلاث حروف"، "آخر لقاء"، "تسلم يدينه" من ألحان سهم.

أما الأعمال التي صاغها الشاعر الأمير سعود بن عبدالله، فهي "اسمك حبيبي"، من ألحان صادق الشاعر، و"غريب" من ألحان سهم.

كما قدم الشاعر الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل، أغنية "أدور"، من ألحان سهم، فيما كتب تركي آل الشيخ، أغنية "لايقين عليك"، من ألحان سهم.

وقدم الشاعر واحد، أغنية "لا تستغرب"، من ألحان سهم، ثم تأتي الشاعرة الجادل، في أغنية "ألف آسف"، من ألحان صادق الشاعر.

وكتب الشاعر سعود البابطين، أغنية "أبطي عليك"، ألحان سهم، والشاعر قوس، في أغنية "هنا وهناك"، ألحان سهم، وأخيراً قدّم الشاعر فهد عافت، أغنية "ظل وهجير"، من ألحان صادق الشاعر.