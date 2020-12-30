أنغام تحتفل مع جمهورها برأس السنة على «إينرجي»

تحل النجمة أنغام ضيفة على زهرة رامي في سهرة خاصة على إينرجي ليلة رأس السنة، غدا الخميس.

وتكشف أنغام خلال اللقاء الذي سيستمر من التاسعة مساء وحتى الثانية عشرعلى تردد 92.1 عدد من التفاصيل عن حياتها والتي تفرج عنها لأول مرة على حد قولها.

وعبرت أنغام خلال اللقاء أنها سعيدة أنها اختارت إذاعة إينرجي لكي تطل من خلالها على جمهورها هذا العام في ليلة رأس السنة،.

وكشفت زهرة رامي، في بيان صادر عنها، أن أنغام تحدثت في الحوار عن سبب اختيارها الغناء باللهجة الخليجي على حساب اللهجة اللبنانية، كما كشفت من وراء اختياراتها في الأغاني، ودار حديثا مشوقا عن عماد عبد الحليم والفرق بين كليباتها قديما وحاليا.

وفي سياق آخر، تعود الإذاعية عايدة سعودي، رئيس إذاعة إينرجي تردد 92.1، إلى ميكروفون الإذاعة بعد توقف دام نحو أربعة أعوام تقرييًا.

وكشفت عايدة سعودي عن تحضيرها لبرنامج جديد ستعود فيه للتقديم الإذاعي، بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، وأكدت أن البرنامج الذي ستقدمه على الهواء أسبوعيا على إينرجي في العام الجديد سيكون مختلفا عن ما أعتاد عليه الجمهور. وقالت عايدة سعودي رئيسة إذاعة إينرجي أنها فضلت الفترة السابقة أن تركز في عملية اطلاق الإذاعة التي هي عالمية بالأساس، وتحديد خريطتها البرامجية التي تتناسب مع الشباب، كما أنها اعترفت أن مسؤولياتها الأسرية وانجابها لطفلين خلال الـ3 أعوام السابقة أخافتها بعض الشئ من الالتزام بميعاد برنامج على الهواء، وأضافت أنها استمتعت بالتركيز في الإدارة لكنها أشتاقت للعودة إلى ميكرفون الإذاعة من جديد مؤكدة أنه سيكون تحدي كبير لها الجمع بين الإدارة والإذاعة.

يذكر أن إذاعة إينرجي هي إذاعة عالمية موجودة في 22 دولة حول العالم، ويحرص القائمين على الراديو منذ انطلاقه قبل أكثر من 3 أعوام على تقديم كل ما هو مختلف وجديد بين جميع الإذاعات المتواجدة، وأن يكون منفردا بما يقدم للمستمعين على مدار ليوم لتأكيد شعاره "المزيكا لعبتها".