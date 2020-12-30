أنغام تحتفل مع جمهورها برأس السنة على «إينرجي»
كتب:
أحمد حسين صوان
01:43 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2020
أنغام
تحل النجمة أنغام ضيفة على زهرة رامي في سهرة خاصة على إينرجي ليلة رأس السنة، غدا الخميس.
وتكشف أنغام خلال اللقاء الذي سيستمر من التاسعة مساء وحتى الثانية عشرعلى تردد 92.1 عدد من التفاصيل عن حياتها والتي تفرج عنها لأول مرة على حد قولها.
وعبرت أنغام خلال اللقاء أنها سعيدة أنها اختارت إذاعة إينرجي لكي تطل من خلالها على جمهورها هذا العام في ليلة رأس السنة،.
وكشفت زهرة رامي، في بيان صادر عنها، أن أنغام تحدثت في الحوار عن سبب اختيارها الغناء باللهجة الخليجي على حساب اللهجة اللبنانية، كما كشفت من وراء اختياراتها في الأغاني، ودار حديثا مشوقا عن عماد عبد الحليم والفرق بين كليباتها قديما وحاليا.
وفي سياق آخر، تعود الإذاعية عايدة سعودي، رئيس إذاعة إينرجي تردد 92.1، إلى ميكروفون الإذاعة بعد توقف دام نحو أربعة أعوام تقرييًا.
وكشفت عايدة سعودي عن تحضيرها لبرنامج جديد ستعود فيه للتقديم الإذاعي، بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، وأكدت أن البرنامج الذي ستقدمه على الهواء أسبوعيا على إينرجي في العام الجديد سيكون مختلفا عن ما أعتاد عليه الجمهور. وقالت عايدة سعودي رئيسة إذاعة إينرجي أنها فضلت الفترة السابقة أن تركز في عملية اطلاق الإذاعة التي هي عالمية بالأساس، وتحديد خريطتها البرامجية التي تتناسب مع الشباب، كما أنها اعترفت أن مسؤولياتها الأسرية وانجابها لطفلين خلال الـ3 أعوام السابقة أخافتها بعض الشئ من الالتزام بميعاد برنامج على الهواء، وأضافت أنها استمتعت بالتركيز في الإدارة لكنها أشتاقت للعودة إلى ميكرفون الإذاعة من جديد مؤكدة أنه سيكون تحدي كبير لها الجمع بين الإدارة والإذاعة.
يذكر أن إذاعة إينرجي هي إذاعة عالمية موجودة في 22 دولة حول العالم، ويحرص القائمين على الراديو منذ انطلاقه قبل أكثر من 3 أعوام على تقديم كل ما هو مختلف وجديد بين جميع الإذاعات المتواجدة، وأن يكون منفردا بما يقدم للمستمعين على مدار ليوم لتأكيد شعاره "المزيكا لعبتها".