شعبة المصورين الصحفيين: الاحتفال السنوي بساقية الصاوي اليوم

تنظم شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، احتفالها السنوي بمعرض ومسابقة أفضل صورة صحفية لعام 2020 بساقية الصاوي، في السادسة مساء اليوم الاثنين، على أن يقتصر الحضور في اليوم الأول للمعرض على الزملاء المرشحين للجوائز.

وقالت الشعبة في بيان، إن إعلان جوائز المسابقة في نسختها الرابعة عشر، سيتم بعد افتتاح المعرض على مسرح الحديقة المفتوح بقاعة الكلمة بالساقية، على أن يتم بث حفل الافتتاح وتوزيع الجوائز مباشرة عبر الصفحة الرسمية الجديدة للشعبة عبر موقع فيس بوك: www.facebook.com/egyptpressphoto وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأشارت الشعبة إلى أن المعرض سيمتد لـ8 أيام حتى الثلاثاء الموافق 19 يناير الجاري، ويسمح لجميع الزملاء المشاركين وللجمهور بزيارة المعرض في الأيام التالية ليوم الافتتاح وتوزيع الجوائز.