القصة الكاملة لخلاف باسم سمرة ورحاب الجمل من «الممثل السكران» للصلح

أزمة أثارت الرأي العام، وشغلت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تصريحات الفنانة رحاب الجمل، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» عن زميلها باسم سمرة، أشعلت حربا خلال دقائق بين الفنانين، ويتنظر الكثير رد كل منهما على الآخر، حتى إن الاسمين أصبحا الأكثر تداولا على محركات البحث في مصر، وأصبح خلافهما الأكثر اهتماما من قبل الفضائيات، لينجح الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة، في إنهاء ذلك الخلاف المشتعل، بعدما نجح في عقد جلسة بين الطرفين، قبل قليل، ليسدل الستار على الخلاف بينهما.

وكانت الساعات الماضية، شهدت جلسة صلح بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل، داخل منزل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد خلاف استمر لمدة يومين، شهدته صفحات السوشيال ميديا.

رحاب الجمل تشعل السوشيال ميديا بمنشور «الممثل السكران»

بدأت القصة بمنشور للفنانة رحاب الجمل، عبر حسابها عبر فيس بوك، يحمل عنوان «الممثل السكران»، ولم تكشف رحاب خلال المنشور من الممثل المقصود بـ«البوست»، وكان مضمونه: «لما تبقى سكران وتدخل فرح، وتضرب زميل نجم بالكوع، ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب، وبعدها بحوالي شهرين، تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع، ويسامحكم برضو، تعتبره حق مكتسب».

وأضافت في منشورها: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية».

واختتمت كلامها: «المرة دي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك».

باسم سمرة يرد: «الكلام مش بفلوس يا جملاوي»

وبعدها بساعات قليلة، حذفت رحاب المنشور، بعد تدخل الفنان أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، الذي رفض أن يتم تداول أية مشكلات بين الفنانين عبر السوشيال ميديا.

وبعد فترة صمت من باسم سمرة، نشر عبر إنستجرام، جملة واحدة ليرد بها على رحاب الجمل، التي اتهمته بالسكر وشرب الحشيش، قائلا: «الكلام مش بفلوس يا جملاوي».

وقف وتحويل للتحقيق.. واعتذار وصلح

ليصدر بعدها الدكتور أشرف ذكي بيانا، بوقف الثنائي عن مزاولة المهنة، نص على: «تم وقف الفنان باسم سمرة، والفنانة رحاب الجمل، عن مزاولة المهنة سواء داخل أو خارج مصر، وسيتم إبلاغ النقابات بالخارج بهذا القرار إذا كان أحد الفنانين يقوم بتصوير مشاهد بالخارج أو مسلسلات عربية، وذلك لحين التحقيق معهما في النقابة الثلاثاء المقبل».

ويفاجئ الدكتور أشرف ذكي مساء اليوم، أثناء تواجده في منزله، بالثنائي رحاب الجمل وباسم سمرة، بالذهاب إليه في منزله، وتقديم الاعتذار له، وتم الصلح بينهما، بحضور أشرف ذكي، الذي قال لـ«الوطن»، تم قبول اعتذار الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل، وسيتم غدا رفع مذكرة للنقابة، بوقف التحقيق معهما.