بالدورات التدريبية.. الحكومة تنقذ الشباب من البطالة

أعدت وزارة التنمية المحلية برنامجا تدريبيا وتحويليا للشباب بالمحافظات للحد من البطالة وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيعهم على العمل من خلال تأهيلهم وفتح باب التدريب للشباب فى مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات مجانا خلال الشهر الجارى لتعلم حرف الأثاث والنجارة والجلود والأحذية والملابس الجاهزة وغيرها.

ويمكن للشباب الذى يتم تدريبه بدء مشروع صغير فى ذات مجال التدريب من خلال الحصول على قروض من وزارة التنمية المحلية عن طريق برنامج مشروعك أو صندوق التنمية المحلية برعاية الوزارة بما يتيحه من فرص عمل وإتاحة قروض ميسرة وسريعة للراغبين وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

رصدت «الوطن» عددا من الضوابط والاشتراطات المتاحة للشباب الراغب فى تعلم حرفة لتمكينهم من التدريب لاكتساب خبرة تتيح لهم فرصة مزاولة المهنة التى يرغبها خلال الفترة المقبلة وهى كالتالى:

-البرنامج التدريبي يستمر لمدة 3 أشهر

- 10 محافظات تفتح باب التدريب هى الإسماعيلية وأسيوط والاقصر والوادى الجديد والغربية والبحيرة والشرقية والفيوم وسوهاج وبورسعيد.

- يتكلف التدريب 540 ألف جنيه.

- يتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال البرنامج التدريبي حفاظاً على سلامة المتدربين.

-التنسيق مع المحافظات لرصد احتياجاتهم التدريبية وأعداد الشباب الذين سيتم تدريبهم والحرف التى يتم التدريب عليها.

- التأكيد على أسماء الوحدات والمراكز التدريبية بالمحافظات لتحقيق أقصى استفادة من التدريب.

- قيام 9 محافظات أخرى هى المنوفية ومطروح وجنوب سيناء وبنى سويف والدقهلية وقنا ودمياط والقليوبية والمنيا باستكمال دورات تأهيل الشباب والفتيات على الصناعات الحرفية والتى تم إدراج اعتمادات مالية لها.

- على الشباب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج التدريبي للصناعات الحرفية التواصل مع إدارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات لتسجيل بياناتهم والاستفادة من الدورات.

- خلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة وسد الفجوة فى سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تهدف إليها الوزارة بعمل التدريب التحويلى للشباب .

- العمل على تطوير عمل المراكز الحرفية التابعة للوزارة بالمحافظات وتحديد المؤشرات الإيجابية والسلبية للدورات السابقة التى نظمتها الوزارة للاستفادة منها.

-تحقيق الاستفادة القصوى من التدريب بحيث تكون الدورات جاذبة للشباب والفتيات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم.