«التضامن» تعلن وظائف شاغرة للشباب: فنيين وأخصائيين وأفراد أمن

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن حاجتها إلى الوظائف التالية للعمل بالمركز الرئيسي ومؤسسات التثقيف الفكري التابعة وذلك لساكني القاهرة الكبرى.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة والمؤهلات المطلوبة على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف المطلوبة

1. سائق: يشترط الحصول على محو أمية على الاقل والحصول على رخصة مهنية.

2. أخصائي تربية فنية: يشترط أن يكون من خريجي كلية الفنون الجميلة أو من إحدى المعاهد المتخصصة في التربية الفنية.

3. فرد أمن: الحصول على مؤهل متوسط.

4. أخصائي اجتماعي: يشترط الحصول على بكالوريوس خدمة اجتماعية أو ليسانس آداب اجتماع.

5. تربية رياضية: يشترط الحصول على بكالوريوس تربية رياضية.

6. أخصائي نفسي: يشترط الحصول على ليسانس آداب (علم نفس).

7. عاملة: يشترط أن تكون حاصلة على محو أمية على الأقل.

8. تمريض: يشترط الحصول على دبلوم تمريض على الأقل.

9. خدمات معاونة: يشترط الحصول على محو أمية على الأقل.

10. أخصائي حاسب آلي: يشترط الحصول على بكالوريوس حاسب آلي أو مؤهل عالِ مناسب.

11. أخصائي تربية موسيقية: يشترط الحصول على مؤهل عالِ مناسب في مجال الموسيقى.

الشروط المطلوبة للوظائف

- يشترط ألا يزيد السن على 35 عامًا.

- تأدية الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

- أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى.

المستندات المطلوبة للتقديم

- طلب باسم السيد اللواء مهندس مدير تنفيذي المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، متضمنة الآتي: «السيرة الذاتية - صورة المؤهل - صورة شهادة الميلاد - صورة بطاقة الرقم القومي - الموقف من التجنيد».

طريقة التقديم

يتم التقديم للوظائف عن طريق الإنترنت من خلال ملء استمارة البيانات الآتية، ولن يتم استقبال الطلبات التي ترد باليد نظرًا للظروف الاحترازية لمواجهة كورونا، وذلك في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ الإعلان في 3 يناير الحالي.

https://docs.google.com/forms/d/1vRpsr9OQHrGozJoMpCV6kMdEu9P4Xf0TrwCIyHHB26M/viewform?hl=ar&edit_requested=true&fbclid=IwAR23wIAhuzvYLGDAp9XWpl-lGjLPtdMTwEy91nIZoTH2zZZhEk1v0oE3Nu0

وذلك عن طريق إدخال الاسم رباعيًا وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة والموبايل والمؤهل والجامعة وتاريخ الحصول على المؤهل والتقدير والموقف من التجنيد «معفي - مؤجل - أتم الخدمة العسكرية - غير منطبق»، والوظيفة المتقدم لها والخبرات السابقة.