وظائف للشباب بمرتب يصل لـ7000 جنيه.. تأمينات وعمولات وبدل مواصلات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، تفاصيل بنك وظائف "طوّر وغيّر" الذي يتضمن 23 إعلانًا توظيفيًا، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة للشباب من الجنسين، وذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2200 جنيه حتى 7 آلاف جنيه.

شركة متخصصة في صناعة الكرتون

تطلب الشركة للتعيين مبيعات خارجية للعمل بمدينة بدر بالشروط الآتية:

- خريجين مؤهل عالِ.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- خبرة سنة على الأقل ويفضل في الكرتون المضلع.

- مرتب: 6000 جنيه بالإضافة إلى العمولة وبدل مواصلات أو توفير مواصلات.

- 8 ساعات عمل.

- يومين إجازة.

للتقديم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على: Cv@tawarwghayar.com

Subject: (Sales Executive + 9) with recent photo

شركة للحلويات والمخبوزات

تطلب الشركة للتعيين الوظائف الآتية للعمل في مول أركان بالشيخ زايد:

1- مدير فرع: مسؤول عن إدارة المعرض والموظفين وتحقيق التارجت المستهدف.

2- مساعد مدير فرع: مسؤول عن الموظفين وتحقيق التارجت المستهدف ومتابعة العملاء وتدريب الموظفين.

3- مبيعات بالفروع.

الشروط المشتركة:

- خريجين مؤهل عالِ.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- خبرة من 0 إلى 5 سنوات حسب الوظيفة.

- مرتب: يبدأ من 2700 إلى 7000 جنيه حسب الوظيفة + العمولة.

- 8 ساعات عمل.

- توفر الشركة مواصلات.

مؤسسة خيرية شهيرة

تطلب المؤسسة للتعيين الوظائف الآتية:

1. مندوب تحصيل: تحصيل التبرعات النقدية اليومية طبقا لخطوط السير وإيداع المبالغ المحصلة للمؤسسة بوسائلها المختلفة للعمل في القاهرة والإسكندرية والمنصورة بالشروط الآتية:

- المؤهل: متوسط أو عالِ.

- ذكور فقط.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- يجب أن يكون لديه موتوسيكل أو رخصة موتوسيكل.

- الراتب: 2425 جنيهًا.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات يوميًا.

- بدل مواصلات، وتأمينات اجتماعية وتأمينات على الحياة.

2. ممثل خدمة عملاء: يكون مسؤولًا عن تنسيق وعرض وتوضيح مشروعات وخدمات المؤسسة للمتبرعين الحاليين والمحتملين والرد على جميع الاستفسارات، والتأكد من رضا العميل والتأكد من أنّ ما تقدمه المؤسسة على مستوى توقعاته، وذلك للعمل بالقاهرة بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ.

- الوظائف متاحة للإناث.

- أقصى حد للسن 30 عامًا.

- اللغة المطلوبة: العربية والإنجليزية.

- المرتب 2300 جنيه شهريًا.

- تأمينات اجتماعية.

3. ممثل تمويل مباشر: تمثيل المؤسسة في أكشاك التبرعات الموجودة في المولات والنوادي والتعريف بالأنشطة والحملات للعملاء والمتبرعين وجمع التبرعات.

- أماكن العمل: القاهرة - المنصورة - الإسكندرية – 6 أكتوبر - مدينة العبور - القاهرة الجديدة.

- المؤهل عالِ: للذكور وإناث والسن حتى 30 عامًا.

- الراتب: 2260 جنيها إضافة لحوافز بناء على تحقيق المستهدف.

ماركت شهير

يطلب الماركت للتعين الوظائف الآتية للعمل بمدينة نصر وحلوان ومصر الجديدة وعين شمس:

1- كاشير.

2- بائع ممرات.

3- بقال.

الشروط المشتركة:

- خريجين مؤهل متوسط وعالِ ولا يشترط المؤهل لوظيفة البقال.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- دون خبرة ويشترط في وظيفة البقال خبرة لا تقل عن عام.

- مرتب 2200 جنيه، والبقال: 3000 جنيه.

- 9 ساعات عمل.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيس بوك.