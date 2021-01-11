علي حميدة باكيا على الهواء: تعبان ومش معايا فلوس للمستشفيات

دخل الفنان علي حميدة، في نوبة من البكاء، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، أثناء حديثه عن حالته الصحية، حيث ذكر أنه تعرض لأزمة صحية حادة الفترة الأخيرة، نتج عنها تليف في الكبد وسخونية وضيق بالتنفس.

وأوضح حميدة، خلال مداخلة في برنامج «الحكاية»، أنه يعاني من حصوة على المرارة، وحالته خطرة متواجد الآن في مستشفى مطروح العام، «مش معايا فلوس أدخل مستشفيات»، موضحًا أنه أجرى بعض التحاليل وينتظر نتائجها غدًا لمعرفة مرضة بشكل أوضح والاتجاه للتشخيص.

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تواصل مع البرنامج وأعلن التكفل بعلاج الفنان علي حميدة، والذي يعاني من مشاكل في الكبد والحصوة، وذلك خلال تواصله مع البرنامج.

ووجه أديب، الشكر والتقدير للفنان أشرف زكي واتحاد النقابات الفنية على توفير مقعد في مستشفى كبرى لعلاج علي حميدة، «برضوا أتمنى من الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية لما يعرف كده يساعد».