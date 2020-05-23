علي حميدة يحيي فرح علي ربيع ومصطفى خاطر في الحلقة الأخيرة من عمر ودياب

تبدأ أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل عمر ودياب بالفنان محمد محمود وعلي ربيع وهم يطرقون الباب على مصطفى خاطر لطلب يد والدته نهال عنبر، ليوافق مصطفى خاطر على الزواج.

ثم يذهب مصطفى خاطر وكارولين عزمي للقاء والدها الهارب من الشرطة بعد إعلان إفلاسه فيوافق على خطبتهما.

ويستلم الثنائي الأرض الزراعية التي قدما للحصول عليها من الدولة، ويبدآن في زراعتها بالفعل وينجحان في ذلك، ثم تذهب اليهما نهال عنبر ومحمد محمود ثم خطيباتهم.

ويسدد الثنائي أقساط الأرض، وينتهي المسلسل بزواجهما فيتزوج علي ربيع من هاجر عفيفي، ومصطفى كامل يتزوج كارولين عزمي ويحيي الفرح الفنان علي حميدو.

ويعرض مسلسل "عمر ودياب"، على قناة الحياة الساعة 9 مساءً، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.