علي حميدة: «بعت ثروتي كلها عشان أدفع 13 مليون جنيه ضرائب»

قال الفنان علي حميدة، إنه يعاني من ظروف مادية صعبة، لاسيما في الوقت الراهن، بعدما تعرض لأزمة صحية شديدة، دخل على أثرها أحد مستشفيات مرسى مطروح.

وأوضح علي حميدة في تصريحات لـ«الوطن»: «بِعت ثروتي كلها في نهاية التسعينيات، وكل ما أملك عشان أسدد الضرائب اللي عليّا والتي بلغت قيمتها 13 مليون جنيه».

وأكد أن ظروفه الاقتصادية صعبة منذ ذلك الحين، ولم يعد لديه أي ممتلكات سوى منزله في مرسى مطروح، لافتًا إلى دعم الفنان مصطفى كامل له في محنته الصحية الأخيرة.

وكان الفنان علي حميدة، قد كشف تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية، ودخل على أثرها أحد مستشفيات مرسى مطروح.

وقال علي حميدة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه يعاني من وجود حصوات على المرارة، وعسر هضم، حيث يعاني من إمساك منذ 10 أيام تقريبًا، موضحًا أنه أجرى بعض الفحوصات الطبية ومن المفترض إجراء عملية جراحية خلال الساعات المقبلة في أحد مستشفيات الإسكندرية.

يذكر أن علي حميدة، واحد من أبرز مطربي موسيقى الجيل المصريين الذين ظهروا في عقد الثمنينات من القرن العشرين هو الذي أحدثت اغنيته الشهيرة "لولاكي" بقيادة موزع الموسيقى حميد الشاعري وفرقته بالعزف حين صدورها في عام 1988 ثورة كبيرة جدا في عالم الأغنية العربية لموسيقى الجيل وأحيت كيانه (وإعتُبر بـ نجاح تاريخي) حيث تمّ بيع أكثر من 6 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم الشرقي وكذلك الغربي.

واعتُبرت هذه الكمية الهائلة من البيع برقم قياسي لم يسبق له مثيل وأصدر بعد ذلك عدة البومات اضافية منها "كوني لي" و"ناديلي" وغيرها ثم توجه للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائي له بعنوان لولاكى نسبة للنجاح المدمر الذي حققته هذه الأغنية الأمر الذي دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم.