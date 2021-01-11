أول صورة لـ علي حميدة من داخل المستشفى بعد إعلان تدهور حالته الصحية

نشرت الصفحة الرسمية للفنان علي حميدة عبر «فيسبوك» صورا له من داخل أحد المستشفيات في الإسكندرية أثناء إجرائه بعض الفحوصات والتحاليل قبل إجراء العملية الجراحية.

وكتب أدمن الصفحة «إلى كل من هو محب وصادق في حبه للفنان علي حميده هو الآن يعيش في فترة تعب ومعاناة في مسقط رأسه بمطروح والتعب ملوش أي علاقة بكورونا.. ولكنه خلل في وظائف الكلى مع مضعفات في الحركة.. ونسأل الله صادقين الدعاء اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

وقال علي حميدة، في تصريح لـ«الوطن»، إنه يعاني من وجود حصوات على المرارة والكلى، وعسر هضم، حيث يعاني من إمساك منذ 10 أيام تقريبًا، موضحًا أنه أجرى بعض الفحوصات الطبية ومن المفترض إجراء عملية جراحية خلال الساعات المقبلة في أحد مستشفيات الإسكندرية.

وأضاف أنه فضَّل التوجه إلى مستشفى مرسى مطروح، كونه يقطن هناك، وعلى معرفة بالأطباء هناك، لافتًا إلى تخوفه بعدم دخول أي مستشفى بالقاهرة لاسيما في ظل تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.