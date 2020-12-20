محمود حميدة: قدرتي الجسدية تمنعني من الزواج مرة ثالثة

قال الفنان محمود حميدة، إنّ زوجته الأولى «سهير» تعتبر شريكة حياته، بينما زوجته الثانية «مها» شريكة نصف حياته، وكل واحدة منهن لها وضعها، متابعا: «كون إن الوضع ده خطأ اجتماعي، أنا أعترف به، فيه حاجات في تربيتنا غلط، إننا بنتعامل مع المرأة على إنّها شيء، أنا اتربيت إني أنا الراجل، وبنت عمي ملهاش كلمة، وعمتي ملهاش كلمة، ودي تربية غلط».

وأضاف حميدة، خلال لقاء ببرنامج «السيرة»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أنّه يكن كل التقدير للأنثي، لأن من ربوه الإناث، وليس الذكور، ورغم ذلك الإناث كانوا يربون الذكور على أنّهم الأسياد، وبعد فترة طويلة جدا أدرك أنّ ما يحدث خطأ، حتى بعد زواجه الثاني.

والدي يكره الزواج الثاني كراهية التحريم

وأشار إلى أنّ والده يكره الزواج الثاني كراهية التحريم، نظرا لاختلاف تربيته عنه، إذ كان والده متزوج بسيدة قبل والدته، وأنجب منها بنت تدعى «تفيدة»، وعندما توفت زوجته تزوج بأخرى، وذلك بسبب الظروف، لكنه لم يضم أنثي لأنثى على ذمته مثله.

زوجتي الأولى طلبت الانفصال بس مقدرتش

وأكد أنّ زوجته الأولى رفضت فكرة زواجه مرة ثانية: «مفيش ست توافق إن حد يشاركها في راجلها، وجالي قلب أقولها هتجوز عليكي بغض النظر عن كونه غلط، وطلبت الانفصال، ولكن مقدرتش، وعدت فترة طويلة بعد ما صفيت نوعا ما لأنه أمر جارح جدًا».

عندي شعور بالمسؤولية عظيم جدا

وتابع: «حبي الأولاني مماتش أبدا ولا حبي التاني، ممكن نعتبرها طفاسة، وكنت شايف ساعتها إن ده حق، ولما تزعل تتفلق، بس الحمد لله ربنا سلم، ودي مسؤولية كبيرة، وأنا عندي الشعور بالمسؤولية عظيم جدا تجاه أي علاقة في حياتي، تجاه الأولاد والزوجة والصاحب ودي تعتبر تقل كبير، ومش هقدر أتجوز تالت مرة عشان معنديش القدرة الجسدية».

نصيحة للجمهور

وواصل: «أنا بقول كدة عشان أقول للجمهور إن الحكاية دي غلط، ولأن بيحصل كتير في مجتمعنا، الست تتعب شوية فجوزها يتجوز عليها، هي بتتعب منين مش عشان خدمته وخدمة عياله؟، فيكون ده المقابل؟، بس برضو ده بسبب التربية الغلط والعادات والتقاليد اللي شربناها قبل ما نسأل ده سم ولا عسل، أنا جوزت اخواتي جوازة تانية بس مكانش يقدروا يقولوا لابوهم وأنا هتصدر الموضوع، ودي بجاحة ووقاحة مني».