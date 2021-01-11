أحمد يونس من داخل بانوراما حرب أكتوبر: حاسس بالفخر

اصطحب الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة DMC، مجموعة من الشباب والشابات لإجراء جولة داخل بانوراما حرب أكتوبر، معلقا: «بهو الاستقبال في بانوراما حرب أكتوبر وأنت بتتجول فيها، بيضم مجسم توضيحي للبانوراما، ووصف بالصوت والصورة لكل حاجة موجودة في البانوراما».

اللوحات الموجودة تمثل أهم المعارك العسكرية

وتابع: «كمان وانت بتتجول في بهو الاستقبال بتلاقي عدد من اللوحات الجدارية، تمثل أهم المعارك العسكرية التي خاضتها مصر على مدار تاريخها كله، بداية من معركة الملك نارمر لتوحيد القطرين، مرورا بالمعركة اللي طرد فيها أحمس الهكسوس من مصر سنة 1520 قبل الميلاد، ومعركة بورسعيد سنة 1956، وصولا لنصر أكتوبر العظيم سنة 1973».

الجولة ستشعرك بالفخر والعظمة

وواصل: «خلال جولتك في بانوراما أكتوبر من أول لما تدخل لحد ما تخرج، أنت مش بيجيلك غير شعور واحد، شعور بالفخر والعظمة، عظمة مصر، فخور جدا إنك مصري، فخور جدا بجيش بلدك المعروف عنه قوته وانتصاراته، من ايام قدمائنا المصريين، لحد لنهارده، هتلاقي نفسك بتتأمل في وشوش الجنود الموجودين في كل لوح من اللوحات سواء المرسومة أو المجسمة وأنت حاسس إن فيه منهم من عيلتك وقرايبك وجيرانك، حتى هتشوف نفسك فيه، جنود أنت عارف إن كتير منهم جدا استشهدوا عشان أجيال تانية تعيش، وتعيش بفخر ببطولات الجنود والقوات المسلحة، ويفضلوا فاكرينهم ويحكوا لكل الأجيال الجاية لأولادهم واحفادهم عن هذه البطولات».

ورا اللوحات سنين من التخطيط والتضحيات

واستكمل: «اللوحات اللي بنشوفها بتمثل لحظات الانتصار، لكن اللي وراها سنين كتيرة جدا من التخطيط والتحضير والتضحيات الغالية، عشان كده بنقولك لازم تيجي البانوراما، لو روحتها زمان، أحب أقولك إنّها دلوقتي أجمل كتير من زمان».