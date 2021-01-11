بعد قليل.. «القوى العاملة» تعلن تعيينات جديدة لـ1300 شاب وخريج

تعلن وزارة القوى العاملة، عن تعيينات جديدة لـ1882 شابًا وخريجًا من الحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية بمحافظة البحيرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّ الوزارة تلقت تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، تفيد نجاحها في تعيين 1882 شابًا وخريجًا من الحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية بمحافظة البحيرة، في شركات ومصانع القطاع الخاص مع مطلع العام 2021.

بدء حملات التفتيش على المصانع والشركات للتأكّد من الإجراءات الاحترازية

وأضاف أنَّ الوزارة ستعلن اليوم عن بدء حملات التفتيش على المصانع والشركات بالقطاع الخاص، للتأكّد من اتخاذ هذه المنشآت كافة الإجراءات الاحترازية ووسائل التعقيم والتطهير في اطار خطة مواجهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، وحماية العاملين وكل أطراف العمل في منشآت القطاع الخاص.

وأشار إلى أنَّ وزارة القوى العاملة، ستعلن اليوم الأحد عن تفاصيل نجاح حصول الملحق العمالي بالكويت أحمد إبراهيم على 9.8 مليون جنيه مستحقات متأخرة لمصريين خلال 2020، خلال عملهم في دولة الكويت الشقيقة.

بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بالمحافظات

وأوضح أنَّ الوزارة ستعلن أيضًا عن تفاصيل خطتها في بدء لتدريب علي الوحدات المتنقلة بالمحافظات ، ضمن استراتيجية الوزارة في تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل واحتياجاته ومتطلباته الفعلية على أرض الواقع.

كانت وزارة القوى العاملة أعلنت عن نجاحها في توفير 3 آلاف وظيفة وفرصة عمل بالقطاع الخاص، يستطيع الشباب والخريجون التقديم للالتحاق بها في جميع محافظات الجمهورية خلال شهر يناير الجاري.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، تفاصيل الوظائف وفرص العمل، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، للتسهيل على الراغبين والباحثين عن فرص عمل الحصول والالتحاق بهذه الوظائف، مؤكّدة أنَّ الوظائف وفرص العمل متاحة لجميع الخريجين واصحاب المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة، بمرتبات تبدأ من 1500 جنيه وتصل إلى 7500 جنيه بحسب نوع المؤهل وسنوات الخبرة في المهنة.