تعيينات جديدة في 3130 وظيفة حكومية شاغرة (مستندات)

كشفت مصادر حكومية، موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شغل نحو 3130 وظيفة حكومية شاغرة في 27 جهة حكومية متنوعة ومتعددة بالمحافظات.

وحصلت «الوطن» على المنشورات والمستندات التي تفيد بموافقة «التنظيم والإدارة» عن الإعلان عن شغل هذه الوظائف.

الوظائف متاحة في الجامعات والبنوك ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات والهيئات الحكومية

وأضافت المصادر، أنَّ من بين هذه الجهات، جامعات وبنوك ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، والهيئات الحكومية، وجاء ذلك على النحو التالي:

1- جامعة أسيوط - قسم المستشفيات الجامعية:

- مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمستشفى أم القصور.

**جامعة أسيوط - قسم التعليم:

- مدير عام الشئون الطبية.

2- الأزهر الشريف.

- وظائف قيادية.

3- المجلس القومي للشباب.

4- المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

5- الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

6- الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

7- الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية:

- زميل تعليمي.

- زميل مساعد تعليمي.

8- الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة:

- مدير عام الهيئة.

- مدير عام الادارة العامة للشؤون الإدارية.

- مدير عام جمع القمامة وإزالة المخلفات

- مدير عام فرع هيئة بالأحياء.

9- جامعة الإسكندرية:

- مديرعام الشؤون الهندسية.

- أمين كلية الهندسة.

- مدير عام الدراسات العليا.

- مدير عام العلاقات الثقافية.

10- جامعة الزقازيق.

- أمين كلية التربية.

- أمين كلية الحقوق.

- مدير عام المطبعة.

10- جامعة المنوفية (كلية طب الأسنان).

- مدرس مساعد.

- مدرس.

11- جامعة مدينة السادات:

- أمين عام الجامعة.

-أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية.

- مدير عام المشروعات البيئية.

12- ديوان عام محافظة الشرقية.

- سكرتير مجلس مدينة متميز (منيا القمح).

13- ديوان عام محافظة جنوب سيناء.

- مدير عام شؤون مكتب المحافظ.

- مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

- مدير عام شؤون التنمية.

14- ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتشريعية.

- صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

15- مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد:

- وكيل مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد.

- مدير مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد.

16- مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة جنوب سيناء:

- مدير مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة جنوب سيناء

17- مديرية التربية والتعليم بقنا:

- مدير عام إدارة قنا التعليمية.

- مدير عام إدارة قوص التعليمية.

18- مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الأقصر:

- مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف.

17- مديرية الزراعة بأسيوط:

- مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات.

18- مصلحة الضرائب المصرية

- مأمور ضرائب فحص – حصر (تعاقد).

19- معهد التخطيط القومي.

- مدرس مساعد.

- مدير عام الادارة العامة للشؤون المالية.

20 - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

21- هيئة ميناء الإسكندرية:

- رئيس الادارة المركزية للخدمات البحرية والفنية.

22 - وزارة التجارة والصناعة:

- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

23- مركز ومدينة أسيوط.

24 - مركز ومدينة ديروط .

25- مديرية التعليم بالبحيرة.

26- مصلحة الجمارك.

27- المجلس القومي للرياضة.