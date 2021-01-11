أخيرا.. الصحة العالمية تحقق فى منشأ كورونا وتتجاوز عراقيل الصين

بعد أكثر من عام من اكتشاف فيروس كورونا المستجد بمدينة ووهان الصينية فى ديسمبر 2019، يتوجه فريق منظمة الصحة العالمية المنوط به التحقيق فى منشأ فيروس كورونا في الصين، الخميس القادم، وذلك بعد عرقلة الصين دخول الفريق الأسبوع الماضي ورفضها على مدار العام الماضي الاتهام بأنها أصل الفيروس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أن خبراء من منظمة الصحة العالمية سيبدأون زيارة ميدانية إلى الصين يوم الخميس المقبل للتحقيق في منشأ فيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت نهاية 2020 عن تشكيل فريق محققين للذهاب للصين مكون من عشرة علماء، لمحاولة إيجاد مصدر الفيروس ومعرفة كيفية انتقاله إلى الإنسان.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في 5 يناير الجارى، أن فريق المنظمة المكلف بالتحقيق في مصدر جائحة كورونا في الصين في طريقه إلى بكين لكنّه لم يحصل بعد من السلطات الصينية على التصاريح اللازمة، معربا عن خيبة أمله، قائلا: «تم تبلغينا أن المسؤولين الصينيين لم ينجزوا التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين».

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في بيان لها، أنه بعد التشاور بين الجانبين، سيزور فريق الخبراء الدولي بمنظمة الصحة العالمية الصين يوم 14 يناير الجاري لإجراء تعاون علمي مشترك مع العلماء الصينيين حول تعقب مصدر كوفيد 19 دون ذكر مزيد من التفاصيل حول برنامج عمل فريق المنظمة العالمية.

وكان نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية، تسنغ يي شين، أعلن أول أمس السبت السبت أن الصين مستعدة لاستقبال فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية للتحقيقات في أصل فيروس كورونا المستجد، وأن الخبراء الصينيين سيذهبون مع فريق المنظمة العالمية إلى مدينة ووهان التى تم اكتشاف الفيروس بها لأول مرة فى ديسمبر 2019 لإجراء التحقيق.

وفي السياق، سجلت الصين إرتفاعا ملحوظا في إصابات فيروس كورونا وأعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الاثنين، تسجيل 103 إصابات جديدة بكوفيد 19 بزيادة 34 حالة عن اليوم السابق الذي رصدت فيه 69 إصابة.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن 82 من أصل 85 إصابة محلية تم الإبلاغ عنها في مقاطعة خبي، فيما تم رصد 18 إصابة لدى أشخاص قادمين من الخارج.

وكانت السلطات المحلية بمقاطعة خبي أعلنت يوم الأحد أن الموجة الجديدة من تفشي مرض فيروس كورونا في المقاطعة الواقعة شمالي الصين، لم تصل إلى نقطة تحول حتى الآن، لافتة إلى أن خطر تزايد انتشار المرض ما زال قائما.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إلى عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 87536 حالة بعد تسجيل 103 حالة جديدة أمس وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وأشارت اللجنة في تقريرها اليومي، إلى أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع سبع حالات في قوانغدونغ وأربع في لياونينغ واثنتين في كل من تيانجين وشنجهاي وحالة واحدة في كل من فوجيان ويونان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4430 حالة غادر منها 4132 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأشارت إلى أنه تم أمس تسجيل 76 حالة جديدة بدون أعراض بينها 15 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 506 حالات منها 260 وافدة من الخارج

وسجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 9242 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 158 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 828 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة.