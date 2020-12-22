أديب عن وضع «ووهان» الحالي: الصينيين عايشين في كوكب تاني مع مدحت صالح

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يؤمن بنظرية المؤامرة بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ولكن في الوقت ذاته يستعجب من عدم وجود أو تسجيل أي إصابات كورونا في المدن الصينية، بل بالعكس تستعد الصين في الوقت الحالي للاحتفال بأعياد رأس السنة، «كيف فعلوا ذلك، هما يحتفلوا برأس السنة، وفيه دول تواجه الموجة الثانية والثالثة من كورونا، بل هناك موجة رابعة في بعض دول العالم لأن الفيروس ينتشر بشكل كبير للغاية».

بريطانيا وهولندا ظهرت بهما سلالة جديدة متحورة من كورونا

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، أن بريطانيا وهولندا وجنوب أفريقيا ظهرت بها سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا، ورغم ذلك خرجت منظمة الصحة العالمية تؤكد أن هذا أمر ليس خطيرًا وأن اللقاحات التي ستقضي على فيروس كورونا ستقضي أيضًا على اللقاحات الجديدة، موضحًا في الوقت ذاته أنه أصبح لا يصدق مثل هذه التصريحات التي تخرج للمرة الأولى.

عن تصريحات «الصحة العالمية» بشأن سلالة جديدة: يعني مغسل وضامن جنة

وتابع: «مش بقيت أصدق من أول مرة، كل الحاجات اللي طلعت من منظمة الصحة العالمية في البداية كانت غلط، والمعلومات التانية كانت غلط، والمعلومات الجديدة التالته كانت غلط، ده مش بلوم حد فيه، ده فيروس مستجد، بيجربوا الأول، هي منظمة الصحة العالمية مغسل وضامن جنة»، موضحًا أن الصينيين يعيشون في كوكب آخر «مع الفنان مدحت صالح»، فهم لا يرتدون الكمامات ويتواجدون في أماكن مزدحمة ورغم ذلك لا يسجلون أي إصابات بالفيروس.

السلطات الصينية طبقت الإجراءات الوقائية بشكل حازم

وواصل: «الصينيين خلصوا الدنيا عندهم في 5 أشهر، بس طبقوا اجراءات احترازية بشكل مفهوش هزار، مفيش أفراح مفيش أحزان، فيه شوارع تتقفل، فيه شوارع كانوا يرموا الاكل للناس من ورا السور، ودلوقتي مفيش عندهم كورونا ، أين ذهب الهنتريش؟، فين الوباء بجد، أنا بسأل ليه الصين تعد الدولة الوحيدة في العالم اللي ييجي عليها الإصابات زيرو، يوم ما يقلبوا الدنيا يكون 25 حالة ويكونوا جايين من الخارج، رغم أن بريطانيا النهاردة مسجله 33 ألف حالة والوفيات 250 حالة، مصر أيضًا في كوكب تاني، فيه أفراح وفيه سرادق عزاءات، بس عندنا إصابات ، هما بدون إصابات بقى».