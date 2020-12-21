أديب عن الوضع في ووهان: شعري وقع منكم.. أين وباء كورونا؟

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استعجابه الشديد من الاحتفاليات التي تقوم بها مدينة ووهان الصينية خلال الفترة الاخيرة، رغم أنها كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» الذي أصاب العالم أجمع، مؤكدًا أن هناك تزاحم في الطرق والشوارع في ووهان الصينية وكأنه لا يوجد فيروس كورونا، متسائلًا: «إنتوا عملتوا إيه، ده سؤال عملي هنتريش محلق في مخي، ده عدى سنة فقط على انتشار فيروس كورونا، كانت سنة سودة ومهببة ومنيلة بـ60 نيلة على البشرية كلها».

أديب عن 2020: سنة سودة ومهببة ومنيلة بـ60 نيلة على البشرية كلها

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، أن عام 2020 سيتحدث عنها العالم حتى ولو بعد 100 سنة ويذكرون أنها عام ثقيل، فهناك إصابات بالملايين بين المواطنين في كافة دول العالم، كما أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا تجاوز الـ1.75 مليون حالة وفاة حول العالم، «زي اليومين دول كنا بنسمع إن فيه منطقة في الصين اسمها ووهان، كنت ساعتها أنا في أمريكا، وشوفت فيديوهات لناس بتقع في الشارع وتموت، ناس ماشية في الشارع تقع، ناس واقفة في طابور تقع، والشوارع اتقفلت».

المطاعم في ووهان مزدحمة ويعيشون بشكل طبيعي.. أين الوباء ؟

وأشار إلى أنه كان هناك حالة غير طبيعية في هذا الوقت، ولكن البعض استبعد أن ينتقل هذا الفيروس إلى دول العالم، كون الصين كان ينتشر فيها العديد من الأوبئة، مضيفًا: «فيه سؤال موقع شعري وخلاني أقرع، لأني أنا كان شعري كستنائي يعني نازل على عيني، مفيش ولا بني آدم في ووهان لابس كمامة، ومفيش أي إصابات، المطاعم شغالة ومزدحمة والأسواق شغالة ومزدحمة، كان فيه احتفالية في منتجع للألعاب البحرية».

وتابع: «الناس دي عملوا الكلام ده إزاي، كيف حدث هذا، يصل لمرحلة عدم وجود وباء، الناس كتير أوي وزحمة أوي وعايشين حياة طبيعية، شوفوا ووهان من سنة وشوفوا ووهان دلوقتي».