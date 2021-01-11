ضبط 46 قطعة سلاح و2 كيلو حشيش و80 جرام هيروين في حملة بسوهاج

تمكنت حملة أمنية مكبرة في سوهاج، استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، من ضبط 46 قطعة سلاح، و2 كيلو حشيش، و80 جرام هيروين، و40 جرام أفيون، و45 جرام من مخدر الشابو.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أسفرت عن ضبط 23 بندقية آلية و17 بندقية خرطوش، و6 فرد روسي محلي الصنع.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، ضُبط عامل يقيم في بندر ساقلته، وبحوزته فرش لجوهر الحشيش المخدر زنة 200 جرام تقريبًا، وكذلك سلاح أبيض «سكين»، ومبلغ 9750 جنيهًا، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما ضُبط عامل ومقيم بمركز ساقلته، وسابق اتهامه في 21 قضية (إحراز سلاح - مخدرات – نصب – ضرب – إيصال أمانة)، وبحوزته 20 تذكرة لمادة الهيروين المخدرزنة 30 جرامًا تقريبًا، و17 تذكرة لمادة الشابو المخدر زنة 45 جرامًا، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وأسفرت الحملات عن ضبط عامل يقيم بدائرة مركز ساقلته، وسابق اتهامه في قضية مخدرات، وبحوزته فرش لجوهر الحشيش المخدر زنة 200 جرام، و24 قطعة لجوهر الحشيش المخدر زنة 360 جرامًا تقريبًا، ومبلغ 19120 جنيهًا، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما ضُبط عامل يقيم بدائرة مركز ساقلته، وبحوزته فرشين لجوهر الحشيش المخدر زنة 240 جرامًا، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وضُبط عامل آخر يقيم ذات الناحية، وبحوزته 4 فرش لجوهر الحشيش المخدر زنة 500 جرام تقريباً، ولفافة متوسطة الحجم لجوهر الأفيون المخدر زنة 40 جرامًا، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما ضُبط عامل يقيم ببندر ساقلته، وبحوزته 25 تذكرة لمادة الهيروين المخدر زنة 50 جرامًا تقريبًا، وكذلك عامل يقيم بذات الناحية، وبحوزته 4 فرش لجوهر حشيش المخدر، وسيارة ملاكي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.. وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.