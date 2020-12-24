التحفظ على 34 قطعة سلاح وكمية من المخدرات في حملة بسوهاج

تحفظت حملة أمنية لضباط المباحث الجنائية بسوهاج، على 34 قطعة سلاح غير مرخص، كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، ضمن الحملات التي تنفذها المديرية لملاحقة حائزي الأسلحة غير المرخصة وتجار المواد المخدرة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة غير المرخصة، والمتاجرين بالمواد المخدرة، اشترك في الحملة ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وتم ضبط 3 بنادق آلية، و10 بنادق خرطوش، و16 فرد صناعة محلية، و5 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط 11قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن 150 جراما و3 تذاكر لمسحوق الهروين المخدر تزن 15 جراما بحوزة عاملين يقيمان دائرة مركز أخميم.

كما تم ضبط 16 قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن 50 جراما، وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواه " بحوزة عامل يقيم دائرة مركز جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحفظت الحملة على 10 لفافات لمادة الشابو المخدر تزن 50 جراما و30 قرصا تامول مخدر وميزان حساس وسلاح أبيض بحوزة عامل يقيم دائرة مركز البلينا، وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وضبطت الحملة 2 لفافة لمادة الشابو المخدر تزن 76 جرام بحوزة عامل يقيم دائرة مركز البلينا، و50 قرص أباتريل، وسلاح أبيض "كتر" بحوزة عامل يقيم مركز طهطا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.