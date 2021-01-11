العملة التركية تتراجع بأكثر من 2% لتسجل 7.47 ليرة مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية، بأكثر من 2%، خلال تعاملات، اليوم الاثنين، وسجلت 7.47 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 06:02 بتوقيت جرينتش«08:02 بتوقيت القاهرة».

وكانت العملة التركية انخفضت في وقت سابق من التعاملات، بنحو 2.2% إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان «البنك المركزي» التركي رفع في نوفمبر من العام الماضي 2020 سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 475 نقطة أساس إلى 15% لاحتواء هبوط قياسي لليرة وتضخم يزيد على 10%.

وأقبل الأتراك على شراء الذهب بدلًا من ترك أموالهم في البنوك أو منازلهم، أثر استمرار العملة المحلية بالتراجع مقابل العملات الأجنبية

من جانبه، قال الأكاديمي، الخبير الاقتصادي التركي، جان كاكي شيم، إن هناك استياء شعبيا ويأسا في تركيا من مستقبل الاقتصاد نتيجة الخسارة المستمرة لقيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية.

وأضاف شيم، لقناة «العربية» الإخبارية، أنه يبدو واضحا أن النظام التركي غير قادر على تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة، فلا يستطيع جذب رأس المال الأجنبي، كما لديه لديها مشكلات مع كل جيرانه وحلفائه التجاريين القدامى، ما يعني عدم وجود استثمارٍ كافٍ في تركيا، والذي انعكس سلباً على العملة المحلية والاقتصاد التركي بشكلٍ عام.

وأشار الخبير الاقتصادي التركي، إلى أن استقالة بيرات البيرق صهر رئيس النظام التركي من منصبه كوزيرٍ للمالية، أحدثت تحسّنا طفيفا في سعر صرف الليرة، لكن كان ذلك أمر مؤقت، موضحا أن اقتصاد البلاد لن يشهد تحسّنا في الفترة المقبلة خاصة مع تزامنها بمشاكل الديمقراطية والقانون والحريات.

وأوضح استطلاع جديد للرأي، كشف أن من بين 4 مواطنين أتراك هناك شخص واحد يحتفظ بالذهب في المنزل كخيارٍ وحيد للادخار. وتعد السياسات المالية للنظام التركي السبب في ذلك، وتراجعت ثقة الأتراك بالبنوك المحلية، وفقا لما ذكره موقع «تركيا الآن».