7 معلومات عن «الطرف الثالث» التي يتضمنها تحديث «واتس آب».. تعرف عليها

يبدأ التحديث الجديد لتطبق «واتس آب» في 8 فبراير المقبل، حيث طالب التطبيق الشهير مستخدميه حول العالم بتحديث النسخة الحالية، إلى النسخة المحدثة قبل 8 فبراير 2021.

ويأتي ضمن المعلومات التى يتم مشاركتها عبر التحديث الجديد «معلومات الطرف الثالث»، وهو ما ترصد «الوطن» أبرز التفاصيل المتعلقة بها كالتالي:

1- هى المعلومات التي يقدمها مستخدمين آخرين عنك إلى «واتس آب»، ويجوز لهم تقديم رقم هاتفك واسمك ومعلومات أخرى (معلومات من دفتر عناوين هواتفهم المحمولة مثلاً) تمامًا مثلما يجوز لك تقديم معلومات عنهم.

2- يجوز لهم أيضًا إرسال رسائل إليك أو إرسال رسائل إلى مجموعات تنتمي إليها، أو الاتصال بك.

3- يطالب واتس اب كل مستخدم أن يتمتع بالحقوق القانونية التي تخوّل له جمع معلوماتك واستخدامها ومشاركتها قبل تقديم أي معلومات له.

4- يجب أن تضع في اعتبارك أنه بشكل عام يمكن لأي مستخدم التقاط لقطات شاشة لدردشاتك أو رسائلك أو إجراء تسجيلات لمكالماتك معهم وإرسالها إلى واتس آب أو أي شخص آخر، أو نشرها على منصة أخرى.

5 - يمكنك الإبلاغ عن مستخدمين آخرين، ويجوز للمستخدمين الآخرين أو الأطراف الثالثة أيضًا إبلاغنا بتفاعلاتك ورسائلك معهم أو مع آخرين على خدماتنا، وذلك للإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لشروطنا أو سياساتنا.

6- عند تقديم بلاغ، نجمع معلومات عن كل من المستخدم المُبلِّغ والمستخدم المُبلَّغ عنه، لحل هذه المشاكل.

7- يجوز أن تقدم الأنشطة التجارية التي تتفاعل معها عبر استخدام واتس آب، ويطلب من كل من هذه الأنشطة التجارية التصرف وفقًا للقانون المعمول به عند تقديم أي معلومات إلى واتس آب.