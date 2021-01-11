محافظ قنا يوجه بإزالة 2000 منزل آيل للسقوط

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، توجيهات لمسؤولي المراكز والقرى، اليوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المنشآت الآيلة للسقوط في نطاق المحافظة، بعدما تجاوز عددها 2000 منزل، وفق تقرير للجنة حصر المباني الآيلة للسقوط في المحافظة.

وأشار التقرير إلى أن معظم هذه المنشآت في مدن قنا وفرشوط وقفط وقوص ونجع حمادي، وبعضها مهجور ومعرض للسقوط.

وخلال شهر كامل، بحسب ما رصدته «الوطن»، انهار منزل في مركز فرشوط مبني من الطوب اللبن، وكان تقطنه أسرتان من 9 أفراد، وتم توفير سكن بديل لهم، وتولت مديرية التضامن الاجتماعي توفير المساعدات المادية والعينية، فيما تبرع عدد من رجال الأعمال بمواد بناء لاعادة بناء المنزل لتلك الأسر التي تعد من محدودي الدخل.

وفي مركز نقادة، انهار 3 منازل قديمة في قرى المدينة وتمكن أصحابها من الخروج قبل الانهيار بلحظات، وحُررت المحاضر اللازمة بذلك.

وفي مركز ومدينة قنا، تلقى رئيس مجلس المدينة، إخطاراً يفيد بانهيار أحد المنازل القديمة، بشارع المعهد الديني القديم بمنطقة النحال بمدينة قنا، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، ما تسبب في غلق الشارع، وتبين أن المنزل مهجور منذ عدة أعوام، وتم إخطار المالك لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم فتح الشارع.

فيما أزالت الوحدة المحلية 3 منازل بقرية الطويرات، آيلة للسقوط، وبالتنسيق بين مجلس المدينة ومجلس قروي المحروسة التابع لمركز قنا، تمت عملية الإزالة، خشية وقوع أي حوادث بين المواطنين.

وتلقت الوحدة المحلية لقرية دندرة التابعة لمركز قنا، إخطاراً من غرفة عمليات محافظة قنا، بوجود منزل آيل للسقوط بالقرية، وسقط جزء منه بالفعل بدون أي خسائر، وعلى الفور تم التنسيق بين مجلس قروي دندرة، وجهاز الحماية المدنية لإخلاء المنزل وإزالته، للحفاظ على أرواح المواطنين، وخشية وقوع أي حوادث مستقبلية.

وفي السياق ذاته، انهار منزل بمنطقة عزبة البوصة داخل مدينة قنا، دون أي خسائر بشرية، وانتقل هاشم عبدالوهاب سكرتير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المنزل مكون من طابقين، وتم إزالة الجزء المتبقي من المنزل الآيل للسقوط بعد التأكد من عدم وجود أي شخص تحت الأنقاض.