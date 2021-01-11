مطار القاهرة عن فيديو سرقة متعلقات: نتتبع الحقائب بكافة مراحل السفر

علقت شركة ميناء القاهرة الجوي على الفيديو الذي يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والمتضمن تحذيرا من السفر عبر مطار القاهرة الدولي بشأن فقد بعض المتعلقات الخاصة من حقائب السفر الشخصية بالمطار، مؤكدة أنه يتم تتبع الحقائب ومراقبتها بواسطة الكاميرات، ومسؤولي الأمن بمختلف الجهات والشركات العاملة بالمطار، في جميع مراحل السفر لإحكام المراقبة، والحفاظ على متعلقات جميع المسافرين عبر المطارات المصرية.

شركة ميناء القاهرة: لدينا نظام تتبع لحقائب المسافرين بجميع مراحل السفر

وأكدت الشركة خلال بيان لها قبل قليل، أنه لم ترد شكاوى خلال الفترة الماضية، تفيد بفقد أى حقائب أو متعلقات شخصية للركاب بمطار القاهرة الدولى، فضلاً عن أن مطار القاهرة الدولي يعد من أأمن المطارات على مستوى العالم، وفقا للتقييمات الدولية للمنظمات العالمية المعنية بصناعة النقل الجوى.

مطار القاهرة الدولي حصل على المركز الأول أفريقياً فى مجال الشحن الجوي

وحصل مطار القاهرة الدولي هذا العام، على المركز الأول أفريقيًا في مجال الشحن الجوي، مما يعكس تطبيق المطار لأعلى معايير الأمان، وجميع العاملين بمطار القاهرة والمطارات المصرية، يتمتعون بسمعة طيبة، ولا سيما أنه تكرر عدة مرات العثور على مبالغ مالية ومتعلقات ثمينة من بعض العاملين، ويتم تسليمها للجهات المختصة، بالإضافة إلى أن صاحب مقطع الفيديو المتداول، لم يحدد أي معلومات عن الرحلة ووجهتها وموعدها، مما يشير إلى نية التشهير.

الشركة تهيب عدم الاستماع للشائعات التي تهدف للنيل من سمعة المطارات المصرية

وأهابت شركة ميناء القاهرة الجوى، عدم الانصياع لمثل هذه الشائعات، التي تهدف إلى النيل من سمعة المطارات المصرية، لزعزعة الثقة في الإجراءات المتبعة وتدمير الإقتصاد القومي المصري .

جدول رحلات مصر للطيران اليومي

وتسير الشركة غدا 51 رحلة جوية بمعدل 41 رحله دولية إلى كل من بيروت، جدة، بغداد، الرياض، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول، دبي، المدينة المنورة، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، أبوظبي، إربيل، البحرين، تونس، لاجوس، ابوچا، دوالا، موسكو، أثينا، ڤيينا، فرانكفورت ، بودابست، و 8 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6355 راكب