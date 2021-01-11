وفاة ضابط في شرطة الكونجرس الأمريكي.. ووسائل إعلام: انتحر

تتواصل الأحداث السياسية في الولايات المتحدة في التصاعد، على خلفية ما شهد الكونجرس الأمريكية، من أعمال عنف والاقتحام الذي تعرض له المبنى الأمريكي، الأسبوع الماضي من جانب مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت أحداث الكونجرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة يدعى «براين سيكنيك»، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل.

وأمس الأحد، أعلنت شرطة الكابيتول، وفاة ضابط مكلف بحماية مجلس الشيوخ، يدعى «هوارد ليبينجود» يبلغ من العمر 51 عامًا.

وليبينجود هو ثاني ضابط شرطة يموت في أعقاب أعمال العنف التي شهدها الكونجرس الأمريكي.

وقالت «شرطة الكابيتول»، في بيان، أمس الأحد، إن وفاة ليبينجود حدثت خارج الخدمة.

وأضافت نقابة «شرطة الكابيتول»، أن «ليبينجود» ضابط مخضرم عمل في سلك الشرطة لمدة 15 عامًا، كان من بين الضباط الذين تصدوا لأعمال العتف التي شهدها الكونجرس، في 6 يناير الجاري، وفاق لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمرييكية.

ولم توضح «شرطة الكابيتول» ما إذا كانت وفاة ليبينجود مرتبطة باقتحام الكونجرس، فيما أشارت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية بأنه الضابط الامريكي انتحر.

من جانبها، رفضت عائلة الضابط التعليق، وقالت في بيان، عبر محامي العائلة، باري جيه بولاك، إن أفراد عائلة ليبينجود تتمنى أن تحزن على وفاته بشكل شخصي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر في بيان، أمس الأحد، بتنكيس علم الولايات المتحدة في البيت الأبيض وعلى جميع المباني والأراضي العامة، وفي جميع المواقع العسكرية وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى بعد غد الأربعاء، وذلك كدليل على الاحترام لخدمة وتضحية ضباط شرطة الكابيتول، «براين دي سيكنيك» و«هوارد ليبينجود».

من جانبها، ذكرت شبكة « سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إنها حصلت على مقطع فيديو جديد أظهر اعتداء مؤيدين لترامب بوحشية على ضابط شرطة، في مبنى الكونجرس في 6 يناير الجاري.