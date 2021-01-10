أول 10 أيام في 2021: اقتحام الكونجرس وسقوط طائرة ومصالحة عربية

آمال وأحلام عريضة علقها العالم على العام الجديد بعد نهاية واحد من أصعب الأعوام التي مرت في الفترة الأخيرة، ووسط محاولات الجميع في التعافي من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا التي ألقت بظلالها القاتمة على العالم في 2020، شهدت الأيام العشر الأولى من العام الجديد أحداث وكوارث عديدة على مستوى العالم.

سجلت أندونيسيا أول حادث تحطم طائرة في 2021، أمس، بعد ما سقطت طائرة من طراز «بوينج737-500» تابعة لشركة طيران «سريويجايا»، تحمل على متنها 62 راكبا بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا في العاصمة جاكرتا في رحلة داخلية إلى بونتياناك، عاصمة إقليم كاليمانتان الغربي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل الإندونيسية إن الطائرة أقلعت 1:56 مساء، بينما فقدت الاتصال ببرج المراقبة الساعة 2:40، حيث انحرفت عن مسارها قبل أن تختفي عن الردار، وكان من المقرر أن تستغرق الرحلة 90 دقيقة.

وعثرت فرق الإنقاذ على أجزاء من حطام الطائرة وأشلاء من جثث الركاب في بحر جاوة، على بعد 23 مترا، بعد رصد إشارات من الطائرة المنكوبة، ونجح الغواصين في بعد ذلك تحديد موقع الصندوقين الأسودين للطائرة.

وبعد ساعات من الحادث، تعرضت إندونيسيا لكارثة جديدة طبيعية راح ضحيتها 11 شخصا فضلا عن عشرات الإصابات، بعد وقوع انهيارين أرضيين غرب البلاد.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله على موعد مع حدث لم تراه الأعين من قبل، حيث اقتحم مئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، وقت انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز الديمقراطي جو بايدن، تدفقت الحشود إلى مبنى الكونجرس، بعد خطاب حماسي من تراب حث فيه أنصاره على الذهاب إلى الكونجرس، ووقف «عملية السرقة التي تعرضت لها الانتخابات»، على حد تعبيره.

لن تستطيع قوات الشرطة المكلفة بتأمين الكابيتول الصمود في وجه الحشود الغاضبة، التي أندفعت داخل المبنى بعد اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين تخللها إطلاق قنابل غاز وذخيرة غير حية، وأسفرت عن سقوط 5 ضحايا من بينهم ضابط بالإضافة إلى عشرات الجرحى، واجتاح المشاركين غرف المبنى العريق وتعدوا على محتواياته بالإضافة إلى سرقة عدد من الحواسيب المحمولة من مكاتب رئيس مجلس النواب وأعضائه.

وتكثف الشرطة نشاطها في إلقاء القبض على المشاركين في اقتحام الكونجرس وتوجيه التهم إليهم والتي قد تصل العقوبات فيها إلى 20 عاما.

وعلى الجانب الآخر ارتفعت أصوات السياسين الأمريكيين مطالبين بعزل الرئيس الأمريكي، وذلك قبل أقل من 14 يوم على تنصيب الرئيس الجديد «بايدن»، وبالفعل أعلن مجلس النواب بدء إجراءات عزل ترامب، الاثنين المقبل، بعد أن اتهموه بالتحريض على العنف الذي أفضى إلى اقتحام الكونجرس.

واحتضنت مدينة العلا السعودية المصالحة العربية الخليجية مع قطر، في الخامس من يناير، وتم توقيع اتفاقية «قمة العلا» ليسدل الستار على المقاطعة الرباعية التي بدأت في منتصف 2017، وشهدت حظرا دبلوماسيا وقطع لروابط التجارة والسفر مع قطر، ووقع وزير الخارجية سامح شكري على البيان الخاص بالمصالحة، الذي ضم السعودية، الإمارات والبحرين.

وفي الثالث من يناير، شهدت السعودية حادث انقلاب حافلة تابعة لاحدى حملات العمرة، كانوا متجهين إلي مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وانقلبت الحافلة على بعد 310 كم من مدينة تبوك بعد تصادمها بجمل مما أدى إلى انقلابها.

وكان على متن الحافلة 16 راكبا مصريا بالإضافة إلى عدد من الجنسيات الأخرى، وأسفر الحادث عن وفاة 3 مصريين فضلا عن عشرات الجرحى.