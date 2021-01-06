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عاجل.. إصابة سيدة أمريكية بطلق ناري في الصدر بمبنى الكابيتول

كتب:

نورهان نصرالله ووكالات
10:34 م | الأربعاء 06 يناير 2021
أعمال العنف داخل الكونجرس

أعمال العنف داخل الكونجرس

أفاد مصدران مطلعان لشبكة «CNN»، أن امرأة في حالة حرجة بعد إصابتها برصاصة في صدرها بمبنى الكابيتول، ولم تتمكن المصادر من تقديم مزيد من التفاصيل حول ملابسات إطلاق النار.

ونقل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى مكان آمن غير معلوم، وفقا لما كشفه أحد العناصر داخل مبنى الكابيتول الأمريكي؛ إذ أجلي أعضاء مجلس النواب إلى موقع لم يكشف عنه، بينما تعمل شرطة الكابيتول على تأمين الطابق الثاني من المبنى، بحسب ما نشرته شبكة «CNN».

وأشار موقع «فوكس نيوز» إلى أن اقتحام الكونجرس يعتبر أكبر خرق لمؤسسة حكومية أمريكية، منذ أن أحرق البريطانيون مبنى الكابيتول بعد معركة بلادينسبيرج في 24 أغسطس 1814.

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