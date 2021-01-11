الدولار يتراجع 3 قروش مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 10 يناير 2021، تراجعا بقيمة تراوحت ما بين قرشين و3 قروش في أقل من ساعة، منتصف التعاملات اليومية في كل البنوك وشركات الصرافة في مصر.

البنوك الأعلى سعر

بيع الدولار بأعلى سعر بـ15.73 جنيه، وأعلى سعر شراء بـ15.63 جنيه، في بنكي «الكويت الوطني، التعمير والإسكان».

البنوك الأقل سعر

وسجلت 3 بنوك أقل سعر لشراء الدولار بـ15.59 جنيه وهي: «قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية».

وتشترى بنوك الدولار بـ15.60 جنيه: وهي: «العربي الأفريقي الدولي، الأهلى الكويتي ( بيريوس)، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، الإمارات دبي الأول، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، hsbc، قطر الوطني».

وتشترى بنوك «مصر، كريدي أجريكول، البركة، الأهلي المصري، عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، أبو ظبي التجاري» الدولار بـ 15.62جنيه.

العملات الأوروبية

سعر اليورو:

سجل أعلى سعر شراء في بنك التعمير والاسكان بـ 19.07 جنيه.

سعر الإسترليني:

سجل أعلى سعر له فى بنك التعمير والإسكان بـ21.19 جنيه.

العملات العربية

الريال السعودي:

سجل سعر الريال السعودى 4.16 جنيه في بنوك «بلوم، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني، عودة، المشرق، hsbc».

الدرهم الإماراتي:

سجل الدرهم الإماراتي أعلى سعر له في بنوك «بلوم، عودة المشرق، hsbc، قطر الوطني» بـ4.25 جنيه.