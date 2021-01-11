أسعار العملات اليوم الاثنين 11 يناير: الدولار يتراجع قرشا مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 10 يناير 2021 تراجعا بقيمة قرش، بداية التعاملات اليومية في كل البنوك وشركات الصرافة في مصر.

البنوك الأعلى سعر

بيع الدولار بأعلى سعر بـ15.73 جنيه، وأعلى سعر شراء بـ15.63 جنيه، في بنوك «مصر، كريدي أجريكول، المصري الخليجي، الأهلي المصري، عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والإسكان وhsbc».

البنوك الأقل سعر

وسجلت 6 بنوك أقل سعر لشراء الدولار بـ15.61 جنيه وهي: «الأهلى الكويتي بيريوس، قناة السويس، الاستثمار العربي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية».

وتبيع بنوك الدولار بـ15.72 جنيه، وهي: «العربي الأفريقى الدولي، البركة، بلوم، البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، أبو ظبي التجاري، أبوظبي الأول، الأهلى المتحد، فيصل الإسلامي».

العملات الأوروبية

سعر اليورو:

سجل أعلى سعر شراء في بنك hsbc بـ19.19 جنيه.

سعر الإسترليني:

سجل أعلى سعر له فى بنك التعمير والإسكان بـ21.19جنيه.

العملات العربية

الريال السعودي:

سجل سعر الريال السعودى 4.17 جنيه في بنكي «عودة المشرق، hsbc».

الدرهم الإماراتي:

سجل الدرهم الإماراتي أعلى سعر له في بنكي «عودة المشرق، hsbc» بـ4.26 جنيه.

وعزا متعاملون في سوق الصرف تراجعات الدولار مقابل الجنيه المصري مدعوما بارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية ديسمبر 2020، لتصل إلى 40.063 مليار دولار بزيادة 841 مليون دولار، على أساس شهري.

وقال على الحريرى نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن أسباب تراجع الدولار تدفقات رأس المال وتراجع الطلب على الواردات.