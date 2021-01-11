تفاصيل مقتل أستاذ جامعي أمام زوجته على يد سائق: دهسه تحت عجل التريلا

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، لغز وملابسات جريمة قتل الدكتور «شهاب ع.» أستاذ كلية الهندسة، بإحدى الجامعات الخاصة، أمام زوجته، أسفل عجلات سيارة تريلا بطريق الواحات، في مدينة 6 أكتوبر.

وذكرت التحريات والتحقيقات، التى أجريت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن المجنى عليه كان يستقل سيارته الخاصة، وبجواره زوجته، وأثناء سيره فوجئ بسيارة نقل «تريلا»، تقطع عليه الطريق وتصطدم بسيارته، ما أحدث بها تلفيات.

دهس الأستاذ الجامعي أسفل عجلات التريلا

أضافت التحريات والتحقيقات، التى باشرها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، أنه عقب وقوع حادث التصادم، خرج المجنى عليه من سيارته، ووقعت بينه، وبين سائق التريلا وصديقه، مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي.

تعدى المتهمان على الضحية بالضرب، ثم استقلال سيارتهما النقل، وأثناء محاولتهما الهرب، أمسك المجنى عليه فى السيارة من الخلف، واستمر قائدى التريلا فى السير بسرعة، حتى سقط الأستاذ الجامعي، أسفل عجلات السيارة، ودهس أمام زوجته.

التحفظ على الكاميرات وضبط المتهمين

أوضحت التحريات والتحقيقات التى قادها العقيد محمد ربيع مفتش مباحث أكتوبر، أنه عقب الحادث استغاثت الزوجة بالمارة، وانتقلت قوة من المباحث تحت قيادة المقدم طارق مدحت رئيس مباحث قسم حدائق أكتوبر إلى مكان الواقعة، وتتبعت القوات خط سير المتهمين، وتحفظت على الكاميرات، وتمكنت من ضبطهما.

وجاء فى محضر الشرطة، أن المتهمين اعترفا بتفاصيل الجريمة المروعة، وتم التحفظ عليهما وعلى السيارة، وأمر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.