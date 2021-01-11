«المطرية الطبية»: فرق لمتابعة مرضى العزل المنزلي وتوفير احتياجاتهم

كشفت الدكتورة ناهد الهادي، مدير منطقة المطرية الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن آلية العمل بمبادرة متابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، موضحة أنّ المستشفيات تبلغ وزارة الصحة والسكان بالحالات، التي بدورها تبلغ مديرية الشؤون الصحية، ثم ترسل إلى المبادرة أسماء المصابين في منطقة المطرية.

يتجه المريض للمستشفى إذا كانت نسبة الأكسجين أقل من 90

وأضافت الهادي، خلال لقائها مع جيرمين إبراهيم مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية هدير أبوزيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ المبادرة توفر فرقا لإيصال جهاز لمتابعة مستوى الأكسجين في الدم، وعندما يكون أعلى من 90، يستطيع الشخص إكمال العزل المنزلي، وإذا كانت نسبة الأكسجين أقل من 90، يتجه المريض إلى المستشفى.

نتابع المرضى ونعلمهم كيفية استخدام جهاز الأكسجين

وتابعت: «بعدها نتابع المرضى ونعلمهم كيفية استخدام الجهاز من أجل قياس مستوى الأكسجين في الدم 4 مرات في اليوم، وفي اليوم التالي نسأله عن هذه القياسات وذلك لأكثر من يوم بشكل متتالي للتأكد من أنّ نسبة الأكسجين في الدم مناسبة لديهم وأنهم ليسوا في حاجة إلى الوجه لمستشفى، وإذا قلت نسبة الأكسجين عن 90%، فإننا نتصل بفريق الطوارئ في المديرية لتوفير مكان في مستشفى عزل لهذا النوع من المرضى».

بعد فترة الشفاء نسترد الجهاز مرة أخرى

وزادت: «نضمن سلامة الفرق الطبية من خلال ارتداء الملابس التي تحميهم، وبعد فترة الشفاء نسترد الجهاز مرة أخرى».