رش وتعقيم البنوك لمواجهة تفشي فيروس كورونا بمطروح (صور)

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالجهود والدور الذي تقوم به القوات المسلحة لمعاونة الأجهزة التنفيذية في أعمال التطهير والتعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وتابعت عناصر المنطقة الغربية العسكرية، ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ خطة رش وتطهير عدد من المواقع والمنشآت الحيوية فى مدينة مرسى مطروح.

وقامت بالتعاون مع عدد من الجهات بمحافظة مطروح، ومنها فرق الطوارىء وتحسين البيئة بمركز ومدينة مرسي مطروح، وإدارة الأزمات بالمحافظة، برش وتطهير عدد من البنوك العاملة بمدينة مرسى مطروح، مثل البنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك الإسكان والتعمير وبنك مصر، إضافة إلى بنك «CIB»، وذلك في إطار خطة أُعدت مسبقًا لتطهير عدد من المواقع والمناطق الحيوية التي تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين.

وقال محافظ مطروح، إن جميع هذه الإجراءات الوقائية التي تُنفذ تأتي مع استمرار جهود القوات المسلحة المبذولة لدعم أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا بما يكفل أمن وسلامة أبناء الشعب المصري.

وأضاف أن هناك تعاونًا مشتركًا بين مجالس المدن الثمانية في نطاق المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لرش الشوارع والميادين باستخدام سيارات المياه «الفنطاس»، وهو ما ينفذ بشكل متواصل فى جميع المدن، بالإضافة إلى تعقيم المصالح الحكومية الحيوية مثل مكاتب البريد وأقسام الشرطة ومبانى مجالس المدن والوحدات المحلية القروية والمدارس، ومكاتب الشؤون الإجتماعية وغيرها من الجهات التي تستقبل المواطنين، ما يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، طبقًا لتوجيها القيادة السياسية والحكومة.

وأشار إلى أن أعمال التعقيم والرش مستمرة في مطروح، مع استمرار حملات التوعية للمواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس للحفاظ على الصحة العامة لهم.