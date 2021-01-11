حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 12-1-2021

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الثلاثاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

وأضاف الخبراء في بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، أنّه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، إذ يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وأوضح خبراء الأرصاد أنّه من المتوقع استمرار انتشار الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 17

الإسكندرية 25 17

وادي النطرون 26 16

طنطا 26 16

شبين الكوم 26 16

دمنهور 25 15

بلطيم 27 17

مطروح 24 14

السلوم 24 13

سيوة 25 13

بورسعيد 25 18

دمياط 25 18

الزقازيق 26 17

المنصورة 26 16

الإسماعيلية 27 16

السويس 26 16

العريش 26 14

رفح 25 14

رأس سدر 25 17

نخل 26 09

نويبع 24 22

طابا 25 18

كاترين 19 08

الطور 26 15

شرم الشيخ 26 20

الغردقة 27 19

مرسى علم 26 18

الفيوم 26 14

بني سويف 27 13

المنيا 27 11

أسيوط 28 12

سوهاج 28 13

قنا 29 14

الأقصر 30 13

أسوان 30 12

إدفو 30 12

أبوسمبل 29 13

الوادي الجديد 29 13

شلاتين 28 18

أبورماد 27 18

حلايب 25 19

رأس حدرية 25 20 .