الأرصاد: انتهاء الشبورة خلال يومين وارتفاع في درجات الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهئية العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس في جمهورية مصرالعربية، شهد استقرار الأيام الماضية، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود رطوبة تصل نسبتها إلى 100%، ما يجعل الضباب ينتشر لمسافة 1000 متر، وأحيانا 500 متر، وبعض الأحيان 100 متر.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهئية العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن حالة عدم الرؤية والشبورة والضباب، تبدأ من الساعة الثانية عشرة صباحا حتى الساعة السادسة، وأحيانا تمتد إلى السابعة صباحا، ثم تنكسر تدريجيا حتى تبدأ في التحسن مع بداية الساعة التاسعة صباحا.

وتابع: «أي حد مش مضطر يخرج صباحا كده، يحاول يخرج بعد 9، لكن المضطر بقى عليه القيادة بهدوء، واتباع التعليمات المرورية، ويفضل استخدام الكشافات بشكل كامل، خاصة كشافات الشبورة المائية، وهناك تحذير أصدرته الهيئة خلال أيام، وتم إذاعته في الهيئة العامة للمرور، من أجل أن يأخذ المواطنين احتياطهم، ومستمرة 48 ساعة أخرى هذه الشبورة، ثم يتحسن الجو بعدها، وهناك تقلبات جوية الفترة المقبلة، لكن الشبورة ستكون خفيفة في الأسابيع المقبلة.

كما أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، التي ستصل إلى 6 درجات، ثم تنخفض الخميس إلى 20 درجة، ويومي الجمعة والسبت ستقل درجات الحرارة لتصل إلى 15 درجة.

وتوفى صباح اليوم الأحد، 3 أشخاص وأصيب 7 آخرين في حادث تصام مروع وقع بين 4 سيارات على الطريق الدائري الإقليمي، بسبب انتشار شبورة مائية مكثفة، وشهدت الحادث اصطدام عدة سيارات بين نقل وملاكي وميكروباص مع وجود وفيات وإصابات مروعة، ما دفع الشرطة للتدخل لإيقاف الطريق لنقل المصابين وتحريك السيارات المصدومة على جانب الطريق، لتسهيل حركة السير للطريق الذي يشهد كثافات مرورية يومية.