الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة.. أمطار ورياح وضباب

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن توقعاتها بشأن الظاهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار على البلاد، خلال الفترة من الاثنين الموافق 11 يناير الجاري، حتى يوم السبت الموافق 16 من الشهر نفسه.

كما أشارت الهيئة خلال بيانها إلى سرعات الرياح المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، مناطق نشاط حركة الرياح، وترصد «الوطن»، في هذا الصدد حالة الطقس المتوقعة، والمناطق المتعرضة لسقوط الأمطار، خريطة انتشار الشبورة، وفقا لما أعلنت عنه الأرصاد.

الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 11 يناير 2021

ـ شبورة مائية كثيفة في الصباح تصل حد الضباب على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

ـ أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

ـ طقس غائم ونشاط لحركة الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل سرعتها لـ 15كم/ساعة وتكون شمالية شرقية.

الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 12 يناير 2021

ـ شبورة مائية كثيفة في الصباح تصل حد الضباب على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

ـ نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية تصل سرعتها لـ 15 كم/ساعة وتكون جنوبية.

الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 13 يناير 2021

ـ نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبري والوجه البحري تصل سرعتها لـ 21 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط لحركة الرياح وتصل سرعتها لـ 23 كم/ساعة وتكون شمالية غربية.

ـ نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء تصل سرعتها لـ 23 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد تصل سرعتها لـ 18 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 14 يناير 2021

ـ نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل سرعتها لـ25 كم/ساعة وتكون شمالية غربية، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري تصل نسبتها لـ40%.

ـ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

ـ نشاط حركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية، وتكون شمالية غربية تصل سرعتها لـ27 كم/ساعة مما يؤدي لاضطراب بالملاحة البحرية.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة تكون شمالية غربية، تصل سرعتها لـ25 كم/ساعة.

ـ نشاط لحركة الرياح تصل سرعتها لـ18 كم/ساعة وتكون شمالية غربية، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي لاضطراب بالملاحة البحرية.

ـ نشاط لحركة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة شمالية غربية تصل سرعتها لـ20 كم/ساعة على شمال الصعيد.

ـ انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري

الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 15 يناير 2021

ـ نشاط حركة الرياح في بعض الأحيان على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون شمالية غربية تصل سرعتها لـ15 كم/ساعة.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتكون جنوبية غربية تصل سرعتها لـ لـ16 كم/ساعة.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون شمالية غربية تصل سرعتها لـ لـ17 كم/ساعة.

ـ نشاط لحركة الرياح تكون شمالية شرقية تصل سرعتها لـ 18 كم/ساعة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مما يؤدي لاضطرابات بالملاحة البحرية.

ـ انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة السبت 16 يناير 2021

ـ انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

ـ نشاط لحركة الرياح تكون شمالية شرقية تصل سرعتها لـ18 كم/ساعة، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي لاضطرابات بالملاحة البحرية.