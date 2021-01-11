شكري يستقبل وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا قبل الاجتماع الرباعي

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، بعد ظهر اليوم الاثنين، بقصر التحرير، أيمن الصفدى، وزير خارجية الأردن، نائب رئيس الوزراء، وجون إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، وهايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، وذلك قبيل بدء اجتماع الرباعي، الذى يهدف إلى تحريك جهود السلام في المنطقة.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، على صفحته على موقع «تويتر»، إن الاجتماع يأتي استمرارًا لموقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية، وسعيًا نحو إعادة استئناف المسار التفاوضي.

ويهدف الاجتماع إلى تحريك جهود السلام في المنطقة، وحلحلة الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية من خلال حث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التفاوض وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن المقرر أن يعقد الوزراء مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماع وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت مصر قد أجرت خلال الفترة الماضية اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، في إطار التحضيرات لعقد اجتماع الرباعية الذي يعقد بصيغة ميونخ.