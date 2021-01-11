«تويتر» يوقف تريند اشنقوا «مايك بنس»

أوقف موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عبارة «اشنقوا مايك بنس - Hang Mike Pence»، أمس الأول، التي كانت تريندا في ذلك اليوم.

وأعلن «تويتر» إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا خوفا من خطر إثارة مزيدا من العنف.

كما منع «تويتر»، ترامب، من كتابة التغريدات عبر الحساب الرسمي المخصص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة«فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن العبارة تم سماعها في مبنى «الكابيتول» الأمريكي، الأسبوع الماضي خلال اقتحام المؤيديون للرئيس الامريكي الحالي، دونال ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكي.

وكان مايك بنس نائب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، المعروف بالتزامه بسياسة ترامب طيلة 4 سنوات، نأى بنفسه عن الرئيس الأمريكي، أثناء الأيام الأخيرة، بل وتحداه في مناسبات كان أبرزها، رفضه تنفيذ ما طلبه من إعادة أصوات المجمع الانتخابي للولايات خلال اجتماع الكونجرس في 6 يناير الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان بنس، قال امام الكونجرس في 6 يناير الجاري، إنه لن يعارض المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».

وكان بنس متواجد برفقة زوجته كارين وابنته شارلوت في الكونجرس، الأربعاء الماضي.

وأشارت تقارير صادرة من الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض»، إلى أن ترامب، لم يتحدث إلى بنس منذ اقتحام الكونجرس.

والخميس الماضي، قال مصدر مُقرب من بنس، لشبكة«سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن ترامب وكبار مسؤولي «البيت الأبيض» لم يبذلوا جهدا للتأكد من وجود نائب الرئيس وأفراد من أسرته داخل «الكونجرس» عند اقتحامه.

وأوضح المصدر، أن العديد من المقتحمين المؤيدين للرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامبـ، تم سماعهم وهم يصرخون «أين مايك بنس؟»، مما أثار مخاوف نائب ترامب وعائلته.

وشهدت الكونجرس الامريكي في 6 يناير الماضي، أحداث عنف واقتحام لقاعاته، من جانب انصار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، تزامنا مع جلسة التصديق على فوز الديمقراطي مايك بنس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في نوفمبر من العام الماضي.